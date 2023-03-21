郭書瑤21日受邀出席品牌活動。她日前朝聖南韓女團BLACKPINK在高雄世運主場演唱會，但欣賞演出過程中，坐在她前方的歌迷不斷站起身擋住視線，她全場只看見前方的歌迷背影，並透露，當時有開口請對方坐下，卻被回「X小」，讓她相當無奈，更引起大批網友熱議。熱愛唱跳的她今表示，自己不是追星族，單純喜歡欣賞各種演唱會、表演，「我們這行業，本來就應該多看演出、做功課。」

她也表示，當天完全坐在位置上，雖然有被遮擋視線，但還是有稍微看到BLACKPINK在台上精彩演出，並分享這次沒有完整欣賞BLACKPINK的演唱會但不會有遺憾，因為4年前她有去林口體育館看過BLACKPINK的演唱會，她當年是買搖滾區站票，所以沒有被遮擋住視線的問題。

單身4年的她，今透露現在身邊沒有追求者，「我對對方沒有意思，我就不會讓對付追求」。她現在都自己睡在雙人床中間，至於選床、選男友差別？她笑說，男友是要選king size才能好好保護她，男友該軟的時候軟、該硬的時候硬，但床喜歡偏硬，也解釋因為小時候打工導致腰椎受傷，現在又常穿高跟鞋，一定要好好保護腰椎，「床墊、睡眠品質很重要，每天注重生活作息，我都會全身按摩。」