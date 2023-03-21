萬中期盼的兒童節連假即將到來，高雄市長陳其邁21日宣布，市府特別規畫雙主場系列活動，在鳳山衛武營有YOYO家族見面會、紙風車劇團、滑步車體驗等活動，而壽山動物園則推出4月1日到5日全國12歲以下兒童免費入園活動，歡迎各地親子嗨翻高雄。

教育局長謝文斌表示，衛武營從4月1日到5日都有一系列兒童節活動，4月1日YOYO家族與野餐闖關嘉年華，4月2日YOYO家族見面會，4月3日紙風車劇團-雞城故事，4月4日及5日有PUSH BIKE滑步車免費體驗活動，其中紙風車劇團-雞城故事活動有氣墊遊戲區、高雄熊送小禮物、藝文市集、街頭藝人表演。

觀光局長高閔琳表示，陳其邁相當重視兒童權益，也希望給小朋友在兒童節有很棒的假期，原本高雄市12歲以下兒童可以免費入園參觀壽山動物園，4月1日到5日則是全國12歲以下兒童都可以免費入園，兒童節假期也特別在壽山動物園安排行動圖書館、寫生比賽等活動。

陳其邁表示，高雄的交通在春節假期將是一大挑戰，所以市府會設置前進指揮所，且輕軌、捷運、接駁公車等都會執行路線及班次調整，讓大眾運輸的功能奏效，也呼籲民眾進入高雄市區可以多搭乘大眾運輸工具，可以避免停車及塞車的問題。