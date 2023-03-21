普發現金6000元將於明(22)日開放上網登記，數位部今提醒，身分證字號尾數是0和1明天可以到「http://6000.gov.tw 」線上登記，系統預計開放6個月；經系統確認資料無誤後，等到預算三讀公布生效後5個工作日，會透過撥款程序將6000元直接入帳。

數位部表示，普發現金有5種領取管道，只有「登記入帳」要先上網登記；除了要登記入帳的民眾，欲使用ATM領取現金、郵局臨櫃領取現金，以及特定對象直接入帳，和特定偏鄉造冊發放的話，都不需要上網登記。

數位部今提醒，身分證字號尾數是0和1明天可以到「http：／／6000.gov.tw 」線上登記，系統預計開放6個月(數位部提供)

數位部指出，登記入帳前五五日會透過身分證／居留證號分流，22日是尾數是0和1可以到「http://6000.gov.tw 」線上登記。不過也不用趕當天登記，系統預計開放6個月，從3／27開始，不限定尾數符合資格都可以登記。在分流登記完畢後，3／28後可以至「http://6000.gov.tw 」查詢登記結果，確認資料是否都正確。

數位部表示，經系統確認資料無誤後，等到預算三讀公布生效後5個工作日，會透過撥款程序將6000元直接入帳您登記的帳戶。

數位部提醒，登記入帳記得準備好：身分證字號或居留證號、本人的銀行帳號和健保卡號，就能輕鬆快速完成登記；若登記時正好碰到流量尖峰時刻，還請在系統的等待室內耐心稍等一下。

數位部最後再次提醒慎防詐騙，如果想瞭解更多，請上「http://6000.gov.tw 」查詢，或致電1988專線詢問。慎防來路不明的網站與訊息，疑似詐騙請撥打165反詐騙專線查證。