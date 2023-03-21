以《鋼鐵人》系列電影中火辣秘書「小辣椒」一角而聞名的好萊塢女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow），遭人指控她於2016年時，因滑雪失控發生擦撞，且事後不管不顧的離去，她因此被告，而今傳出消息，該案件將於本週二（21日）開庭。

綜合《NEW YORK POST》、《每日郵報(Daily Mail)》及其他外媒報導，女星葛妮絲派特洛遭一位退休驗光師桑德森（Terry Sanderson）指控，稱她於2016年在猶他州鹽城湖滑雪時，由於速度過快、分心，導致失控撞倒他，並造成永久性腦損傷、4根肋骨骨折、毀容等傷勢。豈料，事後葛妮絲派特洛卻僅是「起身，然後滑離開現場」，且後續有一位負責葛妮絲派特洛的滑雪教練發現他後也沒有伸出援手，讓傷者的獨自一人在雪地中自救。

Gwyneth Paltrow is expected to appear in US court over claims she seriously injured a man in a “hit-and-run” crash at a ski resort in 2016 https://t.co/6L4n8R4Ima — Evening Standard (@EveningStandard) March 21, 2023

Who is Terry Sanderson? The man suing Gwyneth Paltrow over a skiing accident https://t.co/4K4Lde55An — Independent US (@IndyUSA) March 20, 2023

對此，葛妮絲派特洛也透過律師發出聲明反駁，稱是桑德森在滑雪時「撞擊她的背上」，讓她受到了不小的傷害，更因此取消原定的滑雪計畫，認為桑德森是想以此事故「利用她的名氣和財富」並以其獲利。而事後，更以1美元的「象徵性賠償」對桑德森提出反訴。

另外，報導中指出，桑德森對此向葛妮絲派特洛求償超過310萬美元（約9450萬新台幣），但在早前的判決被駁回後，改為索賠30萬美元（約915萬新台幣）。法院預計將在本週二（21日）開始為期約8天的審判。此外，當地報導也提及她本人將會與家人一同出庭辯護，但尚不清楚會在哪一天現身。