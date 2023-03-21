磷酸鋰鐵電芯組製造大廠長利科技，日前攜手西門子、威力工業在台南發表「長利儲能櫃」上市，長利科技指出，「長利儲能櫃系統」除可確實達到削峰填谷的電力調節，確保用電無虞，並讓企業用電量降載，達到ESG永續精神，更能協助減低台電用電負載。

台灣在核二廠二號機停役、水源匱乏難以支撐水力發電、火力電廠不能興建、綠能效能不穩定等情況下，要擁有穩定電力供應，還能符合節能減碳目標，更要配合企業加速ESG發展，「儲能設備」將是未來工商業界的最佳選項。

這場發表會邀集包括工研院材化所技術長潘金平、台灣能源數位轉型產學技術聯盟許志義教授、西門子西門子數位工業協理陳仁能、威力工業網路董事長施作君、義電智慧能源台灣總經理陳威廷百餘位貴賓與會，共同見證新一代最新的科技儲能櫃正式上市啟用，成為未來電力能源調節的最佳解決方案。

「長利儲能櫃系統」除配備長利科技專業生產的磷酸鋰鐵電芯組外，更結合西門子的PCS 「儲能功率調節系統」及威力工業的EMS「能源管理系統」，確實達到削峰填谷的電力調節，確保用電無虞，並讓企業用電量降載，更能協助減低台電用電負載，不僅強化國家發展競爭力，也為環境永續及氣候變遷做出貢獻。

長利科技董事長李明峰表示，長利科技運用電池專業生產的核心技術跨入儲能櫃市場，已於2022年完成第二代儲能電池系統設計架構，今年1月廠內再設置完成1MW儲能櫃系統（20呎貨櫃），且為因應快速成長的市場及訂單需求，目前年產能已提升至100MW，並將持續增加。