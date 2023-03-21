新北市一名9歲女童日前感染諾羅病毒，一天內嘔吐超過10次，還伴隨腹瀉、脫水及酮尿症狀，緊急送醫休養後無大礙。諾羅病毒來勢洶洶，疾管署近期公布單週腹瀉就診人次，統計達16.5萬人，創下三年來新高紀錄，其中達9成是感染諾羅病毒，自春節後疫情就未曾趨緩，當局評估目前仍居染病高峰，民眾得多加注意。

雙和醫院兒科主治醫師鄭弘彥指出，諾羅病毒可藉由排泄物、嘔吐物、污染的食物或水源接觸傳染，傳染力極強，成人或幼童都可能被感染。尤其，孩童身體水分占比約7成，感染急性腸胃炎後更要注意脫水的狀況，可觀察皮膚彈性是否下降，或出現嘴唇乾裂等狀況。

而兒童急性腸胃炎首先要補充水分及電解質，並配合清淡飲食，如果仍然持續腹瀉、嘔吐及食慾不振，建議應該盡快就醫治療。

鄭弘彥建議，可從注意手部衛生、戴口罩與勤消毒開始，飲食方面，如廁後、進食或準備食物前都應正確洗手。烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，並避免食用未充分煮熟的蛋、肉類或貝類等產品，以及飲用未煮沸或消毒之生水。

另外，目前並沒有疫苗可以預防諾羅病毒的感染，家長照顧嬰幼兒時仍需留意家中環境衛生，勤洗手、少去公共場所，以避免接觸傳染，若不幸感染，出現強烈腹瀉、嘔吐，甚至是抽搐症狀時，請盡速送醫勿延遲。