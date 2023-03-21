內湖分局長涂國卿親到警廣進行防詐及交通宣導。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警內湖分局為了讓民眾更加了解詐騙手法，進而拉開「民眾與詐騙的距離」，特別跳脫以往實地宣導的陸戰模式，由內湖分局長涂國卿到警廣，與金鐘獎主持人Lucas聯手以空戰方式，向更廣大的聽眾進行反詐騙宣導。

涂國卿特別針對近期最猖獗的假投資詐騙手法深入剖析，除了分享歹徒利用「保證獲利」、「穩賺不賠」等詐騙關鍵字誘騙被害人的惡劣手法外，也提醒民眾遠離來源不明的投資路徑，以金管會及投信投顧公會網站「SITCA」認證的合法投資管道來進行投資。

而面對假網拍詐騙，涂國卿建議民眾要選擇有信譽及第三方支付的網購平台，避免私下交易；此外解除分期付款詐騙，則應避免接聽「＋」號開頭的電話。並牢記ATM及網路銀行的轉帳按鍵，只能把錢轉至他人帳戶，若接獲可疑電話，謹記「一聽、二掛、三查證」，切勿輕易上當受騙。

除了打擊詐欺，面對內湖長久以來的交通問題，涂國卿也提出將持續加強路口淨空、事故處置速度、違停取締，同時呼籲各位駕駛人，能將心比心，切勿違規停車、占用路口，一同營造更加安全、順暢的交通環境。