蔡總統21日下午在總統府為美國前國安顧問歐布萊恩授頒「特種大綬景星勳章」，還進行直播。歐布萊歐稍早曾在一場論壇中宣稱，若大陸成功入侵台灣，美國將搶先摧毀台灣先進的半導體產業，以免中方拿下台積電，進而控制全球經濟。

在宣稱要摧毀台積電後，歐布萊恩訪台前又接受中央社專訪澄清說，會毀台的只有習近平與中共，美國致力於確保台灣自由民主，任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。

在2月22日美國媒體人爆料，美國總統拜登有「滅台計畫」後，台灣民眾的疑美情緒突然飆高，根據Quickseek快析輿情資料庫的調查，2月22日一天，網路討論「滅台計畫」的則數突破2500則，成為當天的熱門議題。

此後，蔡政府即全力為「疑美論」消毒，像3月14日，立委高金素梅在立法院質詢，美國國務院的「台灣學人計畫」是來監督台灣時，行政院長陳建仁罕見動怒，直嗆高金素梅，為了捍衛台灣，不要講「疑美論」，大家不會相信。

近期，37位台灣學者連署「反戰聲明」，提出「和平、反軍火、要自主、重氣候」四大訴求；連署學者提醒，台灣社會認為威脅只來自中國大陸，但政府不讓人民疑美反而對台灣很危險；美國雖不會併吞台灣，卻會犧牲台灣，呼籲台灣政府與民眾更理性地看待戰爭風險。

不過，「反戰聲明」遭到綠委及綠媒的圍攻，藍營政治人物也袖手旁觀並未聲援。難道陳建仁所謂「大家不會相信」疑美論是真的？

根據台灣民意基金會21日公布的民調，在被問到：「美國跟台灣有共同利益，就算美國壓制中國是基於美國利益，對台灣也是必要的」時，有六成一的台灣人同意，二成二不同意；同意者比不同意者多39個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，絕大多數台灣人覺得美中衝突，美國壓制中國時，台灣站在美國這一邊是必要的、是對的；從另一個角度看，20歲以上台灣人中，六成一是親美派，二成二是親中派，親美派大約是親中派的三倍之多。

這也難怪「疑美論」在台灣還不成氣候，甚至連藍營政治人物都避談。