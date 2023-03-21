兆豐金(2886)今（21）日召開線上法說，由於2022年獲利受股債市波動及防疫保單理賠拖累而衰退，外界關注今年股利發放變化。對此，總經理胡光華表示，雖然今年可配發盈餘減少，但累積的未分配保留盈餘規模可觀，必要時可動用，股利政策原則上不會有太大變動。