兆豐金2022年合併淨收益560.49億元，年減6.94％、為近6年低點，稅後淨利183.34億元、年減達28.74％，每股盈餘1.32元，分創近11年、13年低點。資產報酬率（ROA）0.45％、股東權益報酬率（ROE）5.84％，較前年0.64％、7.86％顯著下滑。
兆豐金去年合併利息淨收益376.83億元、年增達16.06％，交易收益124.69億元、年增0.81％。但保險虧損達58.11億元，較前年22.34億元大幅轉虧，手續費淨收益103.35億元、年減達14.14％，主因防疫雙險鉅額理賠、市場波動則影響財管商品需求影響。
胡光華表示，金控去年獲利衰退，主要受到子公司兆豐產險防疫保單鉅額理賠拖累。不過，隨著防疫保單辦理現增、理賠高峰過去，各子公司業績表現均已大幅回穩，兆豐金2023年前2月自結合併稅後淨利77.84億元、年增達1.18倍，每股盈餘0.56元。
展望2023年營運，胡光華表示，考量地緣風險、升息因入使全球面臨景氣下滑挑戰，考驗企業營運能力，兆豐金今年業務發展聚焦調結構、拉利差、增手收、擴行銷、顧品質、強位等6大策略，追求在資產品質及風險性資產報酬率間取得平衡。
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