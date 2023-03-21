GINO去年從民視無預警跳槽回老東家三立，在8點檔《一家團圓》戲份吃重，日前在43歲生日時更在新北市三重購入3000萬豪宅，原以為是和小13歲的緋聞女友、爆乳女神夏宇禾好事近了，卻傳出兩人6年情已斷，夏宇禾也搬離兩人愛巢；正忙拍Vidol BL劇的夏宇禾透過經紀人低調回應：「我們一直以來都是好朋友。謝謝大家關心。」GINO的經紀公司老闆孫德榮則坦言：「我也算有錯，我讓他進三立，兩人同一屋簷下工作，變得公私難分。」不諱言這就是兩人分手導火線之一。

孫德榮說，GINO當初算是夜奔敵營，因此算備受電視台禮遇，但女方則是三立藝能的藝人一切正規處理，偏偏兩人又在同一劇組，他覺得可能難免因此產生了一些不平衡，「之前很穩定是因為一個在民視、一個在三立，男女朋友在一起工作本來就難，而且還是在同一個棚內，在外還要特別避嫌，可能很多問題接踵而來」。

孫德榮坦言私下也見過夏宇禾，覺得這女孩很乖很懂事，加上43歲的GINO也老大不小，他曾問GINO「你到底愛不愛小孩，如果喜歡，那就趕快結婚，不要再想了 」，希望推他一把讓他有動力加快完成結婚人生大事腳步，但GINO當時回說弟弟已經有兩個小孩了，所以還好。沒想到催婚不成，他們最後還分手收場，他說GINO是重感情的人，一定很痛，幸好有很多工作要忙，除了拍戲也忙食品等投資副業。

兩人交往6年始終低調不公開承認，外界認為是GINO偶包重所致，孫德榮為子弟兵緩頰：「不公開是他們的共識，我從以前喬傑立時期就一直告誡藝人，如果沒有確定在一起、沒確定彼此是未來終身另一半，就不用多言，否則萬一分手了再交新的又一直被報導，又要被說成是渣男」。據悉兩人已經分手一、兩個月。