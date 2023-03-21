許多球隊都有專屬啦啦隊，啦啦隊成員充滿活力的應援、亮麗的外表，都成為球迷的討論焦點，近年也有不少啦啦隊成員因此爆紅，例如林襄、峮峮、短今等等，都被球迷封為啦啦隊女神；韓國高人氣的啦啦隊正妹李多慧近日宣布加入樂天女孩（Rakuten Girls），網友發現另外一位啦啦隊正妹安芝儇也宣布退出所屬球團，讓不少網友直呼：「拜託來台灣！」

有網友在PTT發文，表示安芝儇日前宣布退出釜山樂天巨人啦啦隊，並貼出她與李多慧的照片，寫下：「這雙姝會相聚嗎？」引起許多鄉民討論，「期待樂天下半季再次補強」、「拜託來台灣吧」、「她來台灣我就衝現場」，更有網友認為安芝儇顏值勝過李多慧，「安比李更頂，拜託來」、「好像比多慧還頂」。

安芝儇長相清純。（圖／wlgus2qh Instagram）

安芝儇外型清純，身材卻十分火辣，在Instagram擁有35.5萬粉絲，同時也經營YouTube，不時上傳紀錄生活的影片，充滿活力的應援圈粉無數，她2019年曾受桃猿球團邀約來台開球，當時被封為「韓職最強外掛啦啦隊女神」，170公分的高挑身材和逆天大長腿相當吸睛，站上投手丘開出漂亮一球引在場觀眾歡呼，開球影片獲得14萬次觀看數，不少網友直呼：「羨慕現場看的人」、「這個腿，太犯規了，話說攝影師的角度，我羨慕」、「這球好準啊」、「這腿我可以」、「很漂亮的投球」、「攝影師年終考績絕對要加分」、「這腿真的很不科學」、「這個害我好想看棒球」、「這腿跟身材哪個男人扛得住」，有人認為她長得神似多位藝人「張景嵐+小茉莉+旬果+成語蕎」。