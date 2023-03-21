大學繁星推薦21日放榜，僑泰高中共78名學生獲各醫學相關科系、台清交等國立大學錄取，打破歷年紀錄。其中，2位學生勇敢捨醫科選讀興趣科系，校長温順德表示，現在學生自主性強，許多程度好的學生不一定想念醫科，學校秉持適性揚才的精神，尊重學生選擇。

大學繁星推薦21日放榜，僑泰高中共78名學生獲各醫學相關科系、台清交等國立大學錄取，師生們共同合影。（僑泰高中提供／潘虹恩台中傳真）

國中部直升的蔡秈穎，學測拿下56級分，捨棄醫科選讀台大生化科技系，令師生相當意外。她表示，看到這幾年新冠肺炎疫情肆虐，了解到如要拯救病人，除了精湛的醫術，更要有良好的武器，希望未來能研發更多藥物和疫苗，幫助人類對抗疾病，堅持選填生化系。

同樣國中部直升的謝尚錡學測前一度迷失自我，段考時成績滑落，幸馬上調整心態，找回讀書步調，終在學測時扳回一城，考出4科頂標的亮麗成績。他觀察到，台灣科技業普遍有高碳排的問題，希望未來能盡一己之力，尋求自然與人類的永續發展，因而放棄醫科，錄取清華大學電機資訊學院學士班。

通過高雄醫學大學醫學系第一階段篩選的盧昱安，原想從事鑑識調查工作，無奈身高不足未通過警大體檢，希望將來能擔任法醫協助犯罪調查工作；錄取中國醫藥大學中醫系甲組的徐昭昕，對中醫師的溫暖形象印象深刻，立志成為中西醫兼修的醫生，並期許自己醫人也要醫心；通過中國醫藥大學牙醫系篩選的張羽喬，看到周遭不少親友受咬合不正之苦，期盼投入牙醫行列，使人們能展現自信笑容。

導師李思親說，現在的孩子都很有主見，在校系選擇上已不能用傳統思維看待，必須尊重孩子的興趣。她也常告訴同學們，這社會不缺優秀的人，但優秀又正直的人卻很少，希望同學們能以此為目標，未來以正向的心回饋社會。

温順德說，今年通過醫科篩選或錄取頂尖大學的11位學生中，有7人為國中部直升，足見學校六年一貫教育的成效，感謝高中部師長們的用心，有信心申請入學放榜也能開出紅盤，再創新紀錄。