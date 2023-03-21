鑑於今年以來降雨情況不佳，中南部旱象已現，且有往北漫延之勢，供給新竹市用水水庫貯水量截至21日，石門水庫只剩56.3％、永和山水庫51.3％、寶山水庫33％、寶二水庫54％，水情燈號雖仍維持藍燈，但新竹市政府已超前部署，落實抗旱整備。

市長高虹安呼籲民眾務必節約用水，珍惜水資源使用，養成省水節用的好習慣，避免不必要的浪費。此外，也要求市府各單位機關及所屬學校，停止噴水池、澆灌、洗公務車、沖洗外牆，及清洗街道水溝等非必要的供水，並責成各局處務必落實洗車及公園、綠地、洗街、灑水、行道樹、水池等市政用水多以回收水為主，另也宣導市民節約用水。

市府工務處指出，為因應後續水情燈號轉為橙燈，竹市也將於各里布設1至2個儲水用水塔，以利民眾方便取水做為居家清潔用途使用。

另，客雅水資源回收中心，每日可提供約1萬噸的水資中心放流水，供公共工程抑制揚塵及沖洗工區，也開放民眾免費取用。

工務處補充，若民眾需回收水作為環境衛生清洗、澆灌花木及不作食用為原則使用，可自備裝水容器至水資源回收中心大門警衛室登記，即可自中心內南側儲水池取水（地址：新竹市香山區大庄里彩虹路99號，電話：03-5400730）。