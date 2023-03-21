民進黨前中執委郭再欽不僅捲入學甲88槍案件，更牽扯學甲爐碴案。立委陳椒華今質疑，郭再欽的好友蔡清旭及其胞兄蔡宗融，與蔡英文總統相當熟識，郭轉賣蔡家兄弟一塊台南學甲地的土地，郭家兄弟違法施工，做光電設施，並回填廢棄物，她呼籲「光電不要變成廢棄物掩埋的幫凶」。行政院長陳建仁表示，有沒有包庇要調查清楚，但土地若確實不符規定，會請廠商好好清理。

立委陳椒華今質疑，郭再欽的好友蔡清旭及其哥哥蔡宗融，與蔡英文總統、經濟部長王美花都熟識，而郭再欽轉賣蔡家兄弟持有的學甲的一塊地違法施工，做光電設施，回填不合格的營建廢棄物，還有爐碴、轉爐石。（陳椒華提供／楊亞璇台北傳真）

陳建仁今天率領行政團隊到立法院備詢，立委陳椒華指出，學甲爐碴案的主嫌郭再欽的好友蔡清旭，在一個曾文水庫的標案，轉包分包獲利超過1億，等於做無本生意，靠政府標案就有收入，蔡清旭及哥哥蔡宗融跟總統、經濟部長王美花都熟識，蔡宗融也與總統到中南美參訪。

立委陳椒華今質疑，郭再欽的好友蔡清旭及其哥哥蔡宗融，與蔡英文總統、經濟部長王美花都熟識，而郭再欽轉賣蔡家兄弟持有的學甲的一塊地違法施工，做光電設施，回填不合格的營建廢棄物，還有爐碴、轉爐石。（陳椒華提供／楊亞璇台北傳真）

陳椒華質疑，在曾文水庫清淤案中，分包的工作人員明顯不是原來承包廠商，此案明明不能轉包分包，到底誰在包庇在蔡清旭？王美花回應，她已指示水利署了解，水利署政風單位會趕快了解是否有違法廠商的問題，強調「沒有人在包庇」。

立委陳椒華今質疑，郭再欽的好友蔡清旭及其哥哥蔡宗融，與蔡英文總統、經濟部長王美花都熟識，而郭再欽轉賣蔡家兄弟持有的學甲的一塊地違法施工，做光電設施，回填不合格的營建廢棄物，還有爐碴、轉爐石。（陳椒華提供／楊亞璇台北傳真）

陳椒華說，2015年郭再欽購買學甲興業段61號土地，好的土賣掉後再回填爐碴，2020年再買給蔡清旭，蔡清旭再把部分土地賣給蔡宗融，去年稱已清除完爐碴了，要做光電設施。她上周六到現場看，發現的確已施工數月，但是現場沒有人看到施工的告示牌，卻看到不少廢棄物，包括回填不合格的營建廢棄物，也找到非常多的爐碴、轉爐石。

立委陳椒華今質疑，郭再欽的好友蔡清旭及其哥哥蔡宗融，與蔡英文總統、經濟部長王美花都熟識，而郭再欽轉賣蔡家兄弟持有的學甲的一塊地違法施工，做光電設施，回填不合格的營建廢棄物，還有爐碴、轉爐石。（陳椒華提供／楊亞璇台北傳真）

陳椒華接著表示，台南市政府稱已經清除，為什麼沒有告示，就讓蔡家兄弟的掩埋爐碴的土地施工，也有很多光電的設備，到底誰在包庇？不希望經濟部的綠能政策，變成廢棄物掩埋的幫凶。

立委陳椒華今質疑，郭再欽的好友蔡清旭及其哥哥蔡宗融，與蔡英文總統、經濟部長王美花都熟識，而郭再欽轉賣蔡家兄弟持有的學甲的一塊地違法施工，做光電設施，回填不合格的營建廢棄物，還有爐碴、轉爐石。（陳椒華提供／楊亞璇台北傳真）

王美花說，這塊地有沒有要做太陽光電，經濟部可以來了解，爐碴的這幾塊地，台南市政府都有在注意改善情形，有幾塊已經改善完成，有幾塊台南市政府還在追蹤。

陳椒華反駁稱，她指的這塊地，台南市政府稱已改善完成，而且王美花認識的蔡宗融，現在買了這塊地土地，正在施工沒有告示牌，等於是違法施工，據傳他們是民進黨的金主，違法施工如何處理？也請調查是否有人包庇。

王美花強調，經濟部能源局可以跟台南市政府了解；陳建仁則說，這塊土地整體狀況是怎麼樣，如果確實像陳椒華所講的，就應該請廠商好好剷除，有沒有包庇要調查清楚，但是土地若確實不符合規定，會請廠商好好清理。

陳椒華指出，學甲有議長選舉「88顆子彈」，起訴書提到光電案有掩埋廢棄物情形，從郭再欽好朋友蔡家兄弟的案子，她要告訴陳建仁、王美花，光電不要變成廢棄物掩埋的幫凶，不要只是空口說白話。陳回覆「絕對不會這樣，如果沒有清理好，會請他努力來做。」