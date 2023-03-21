搶攻普發現金商機並讓民眾面對通膨也能輕鬆出遊，世邦旅遊今（21）日宣布推出全產品線的限時優惠「世邦加倍送」活動，不僅美西、紐西蘭直接加碼每人減6,000元、歐洲早鳥第2人減8,000元，其他路線也各有折扣，在4月底前付訂即可享優惠。

世邦旅遊總經理呂汶中表示，根據交通部觀光局資料顯示，今年元月出國人數有近70萬人次，雖然創近期新高，但相較於疫情前2020年元月的141多萬人次，僅達一半人數，況且今年元月還有農曆春節的加持。疫後出國民眾不算多，除了因疫情及疫苗施打的影響之外，還有美國通膨所擴及到全球經濟衰退的因素。呂汶中表示，近期申辦護照湧入大量人潮，顯見尚未出國的民眾都已經開始蠢蠢欲動。因此，藉由政府普發現金每位6,000元，世邦旅遊希望透過此次促銷活動，讓消費者能夠更有效地利用這筆補助金，同時提供更多實惠的旅遊選擇，讓因為疫情而無法出國的民眾，面對萬物皆漲，也能減少負擔出國旅遊。

世邦旅遊這次的限時優惠活動包含全球多個熱門旅遊地點。其中，美國「臥谷長榮美西9日」限定4/23出發，享有每人減6,000元優惠，報名前6名者再送賭城拉斯維加夜遊。「戀上南極光10天」也是每人直接減6,000元，不只北半球能賞極光，南半球的紐西蘭也是能看到南極光。世邦旅遊歐洲線配合這波活動，特別挑選全歐各區產品，如巴爾幹半島、北歐多國、中歐德瑞、南歐義大利及西葡、英國等，推出早鳥優惠，60天前付訂即可享第2人減8,000元優惠。

國人最愛的日韓旅遊，配合星宇航空即將於4/1首航日本東北仙台，搭上這波活動可享第2人減6,000元，另外春季最夯的立山黑部賞雪牆及長榮直飛青森到東北賞櫻的行程，也推出第2人減5000元優惠。韓國也大手筆提供「首爾FUN輕鬆5日」行程，第2人折6000元。

海島方面，距台灣最近的沖繩，提供「沖繩好好玩～FUN輕鬆自由行4天」每房折扣1,600元，限定4/18.25、5/9.18及7、8月出發。熱愛海水必去的帛琉，4～8月限定日期每人折扣1,600元。關島也提供每人減1,600元。

東南亞部分，泰國推薦最優閒的泰北清邁，4、5月限定日期出發，可享第2人減3,000元優惠。馬來西亞則有吉隆坡入住大紅花海上Villa、情定蘭卡威，皆可享第2人減3,000元優惠。另外，南亞的斯里蘭卡限定10/7出發，第2人減6,000元；而中亞三國12天，限定6/6出發，第2人減5,000元。

世邦旅遊表示，此次限時優惠促銷遍布全線，配合政府於3/22開放登記普發現金，世邦旅遊同步開跑，優惠促銷將持續到4/30止。