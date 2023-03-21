台北市私立東山高中學生林芝如（右三）。（北市東山高中提供）

大學繁星推薦今日放榜，台北市私立東山高中學生張修齊從小身體不好，決定透過加入校內跳繩隊鍛鍊身體，也培養自身規律能力及領導、傾聽他人意見的能力，現已是率領跳繩隊勇奪銀牌的隊長，如今通過長庚大學醫學系一階篩選，他想向學弟妹分享，努力不一定有回報，不努力一定沒有回報。

張修齊在國中會考獲得總分34.6分成績，有望考上建國中學，但由於喜歡東山高中的環境與教學方式，而選擇直升高中。校方表示，張修齊幾乎每次英文考試都不及格，只能挪用大部分時間補強英文，經過3個月，他已將7000單字反覆背誦5次，最後在學測取得英文14級分的成績。

張修齊認為，加入跳繩隊有助於規律自己，也學到領導及整合能力，讓他更善於傾聽他人意見，這一套經驗運用在準備學測上相當有效果。現在通過長庚大學醫學系一階篩選，他想告訴學弟妹「擇其所愛，愛其所擇。努力不一定有回報，不努力一定沒有回報」。

學生林芝如由於會考失常，無法進入如願的高中部就讀，在父母建議下，來台北讀東山高中，自此開啟北漂生涯，現已順利通過陽明交通大學醫學系一階篩選。她分享，維持成績的方法是上課好好跟著老師學，回家再複習，重點是每天要念書。

東山高中表示，林芝如為了調劑心情而加入天文社，並擔任副社長，藉由觀覽浩瀚無垠的星空紓壓，也緩解孤身異鄉求學的孤寂，疲憊的心靈。