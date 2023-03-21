每年梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）為迎接春天，都會推出Lucky Spring系列珠寶作品，並在店上以繁花為飾，打造一座春花處處的美麗花園，今年梵克雅寶Lucky Spring系列珠寶以象徵幸運的瓢蟲與春季白色梅花為主題，並在微風信義旗艦店上打造一整片的浪漫花牆，充滿春回大地的盎然生機。
今年全新登場的Lucky Spring系列珠寶包括吊墜、Between the Finger指間戒、手鍊等，充滿春暖花開的意象，並以寶石增添璀璨光芒，白色珍珠母貝、縞瑪瑙和紅玉髓，勾勒玲瓏剔透的春天美景，以鈴蘭、瓢蟲和白梅花等充滿幸運與美好的意寓，勾勒萬象更新的春天氣息。
即日起至3月29日梵克雅寶在微風信義旗艦店打造春分浪漫花牆，將春季的美好無限漫延義區，分享春天禮讚的喜悅。
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