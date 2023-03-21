優秀的兒子遭驚世空姐燒死 楊清城：不知正義公理何在？

「我再也聽不到我的兒子跟我說『爸爸、媽媽早安，爸爸、媽媽晚安』！」73歲的楊清城回想優秀又孝順的兒子，悲從中來、老淚橫垂，他說老伴膝蓋退化、自己腰部受損，每天都要做復健。希望司法要還給他們一個公道，不懂李女為何不好好的認錯悔過，讓人生重來；還不斷持續在汙衊他的兒子，被李女燒死是國家的嚴重損失。

台中豐原前空姐燒夫案，死者家屬說楊男（右）生前非常優秀，卻被李女燒死，是國家的嚴重損失。（陳世宗翻攝）

台中市豐原區前空姐燒夫案至今已2年，原傳出因前案傷害罪入獄的李女，將在今日出獄，經獄方證實她繼續遭收押才讓死者的家屬鬆口氣。死者父親楊清城說，兒子在部隊是非常的優秀，還到調查局、國安局、軍事安全總隊等單位受訓獲獎無數，並獲得陸戰獎章、海績獎章及海風獎章等，卻被李女燒死，不知公理正義何在？

台中豐原前空姐燒夫案，死者家屬說楊男（右）生前非常優秀，卻被李女燒死，是國家的嚴重損失。（陳世宗翻攝）

楊清城引以為傲的說，他兒子生前得到國防部、海軍司令部的獎章、勳章無數，紀功數百次，漢光演習擔任老美顧問的翻譯，國防部曾要指派他到美國受訓，因簽證來不及辦，那一年只好放棄；兒子受訓的心得報告國防部拿來當教材，從台北專車送到研習會做專題報告，這全是他在部隊的優異表現。

楊男在部隊非常的優秀，曾獲得陸戰獎章、海績獎章及海風獎章等殊榮。（陳世宗攝）

楊清城心痛的說，李女燒死他兒子後不聞不問，從未誠心悔改，僅在二審時於法院敷衍的道歉，甚至他們二人為兒子買的房子，李女至今還不願拋棄繼承，還曾揚言要放火燒他們，讓鄰居都擔心會被波及，家屬質疑李女是預謀殺人，「希望她關到死、一命抵一命」。

楊男73歲的父親楊清城回想孝順的兒子，悲從中來、老淚橫垂。（陳世宗攝）

楊清城指出，李女前科累累之前還有一段婚姻，曾有網友被她害的家庭破碎很淒慘，提到她的名字咬牙切齒，她在法院講的全是編造；網友很關心她今天要被放出來，很擔心我們的安全，知道她被繼續羈押網友才鬆一口氣，網友都很關心我們夫妻的安全。

楊清城表示，李女本來今天要出獄，社會局還特別通知要我們注意小心，但李女8個月來都沒認錯，還將責任推給我兒子，不放棄兒子的遺產，要我們「慢慢等」。李女案發後都沒有道歉，還一直汙衊兒子家暴沒有辦法原諒，原本想只要她認錯就好，還將兒子保單的保險受益人更改成她自己，讓人無法接受。