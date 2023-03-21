雲林縣四湖鄉內湖國小六年級僅2名學生，是人數最少的一屆，但校方仍為他們安排畢業旅行，2人事先作足旅遊準備，與老師共同規畫行程，本月17至19日前往台北、新北、基隆進行3天2夜遊程，由導師賴怜蓉、總務主任林育世、志工吳坤榮全程陪同，VIP級畢旅令人稱羨。

內湖國小因少子化、人口外流等因素影響，學生人數不斷減少，目前全校共21名學生，其中六年級僅2人，1男1女都姓吳，在導師賴怜蓉、各科老師指導下，享受「博士班」等級教學，學校生活非常充實快樂，但有一件事讓他們很困擾，就是如何去畢業旅行。

賴怜蓉表示，因疫情關係，學校已2年沒有舉辦畢旅，還好今年疫情趨緩，學校決定為2名六年級學生安排畢旅，以往學生較多，會與臨近學校共同出遊，今年只有2人，師生商量後，改採「半自助」方式，由學生自己規畫行程，她與總務主任林育世、在地中醫師吳坤榮全程陪同。

雲林縣四湖鄉內湖國小2名六年級學生（左一與左二），畢業旅行體驗開船等行程非常VIP。（賴怜蓉提供／張朝欣雲林傳真）

2名學生都是隔代教養，很少有機會到北部，因此選擇基隆參訪寺廟與漁市、體驗開船；新北金瓜石摸220公斤黃金塊、看九份山城雲霧美景；最後前往台北101大樓與北投圖書館，過程中學習如何搭捷運、高鐵，回校後還寫下旅遊心得，在畢業前留下美好的回憶。

賴怜蓉指出，此次畢旅感謝家長會、兒童福利聯盟贊助，2名學生幾乎不用花錢，為節省經費，一晚是住寺廟香客大樓，另一晚由友人提供免費住處。基隆作家蔡沛鈴曾到校閱讀分享，此行在基隆由她熱心導覽，介紹各種美食與景點，讓孩子獲益良多，不僅藉由旅遊拓展視野，更感受到台灣濃濃的人情味。