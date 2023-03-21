台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大作為致力創新的科技電信公司，結合電信本業的天賦，整合5G AIoT技術，賦能5G多元應用，加速Telco+Tech 科技事業成長。本次參展，台灣大以「智慧方城市」為核心，全面擴大應用範疇，橫跨個人健康、家庭娛樂到智慧城市，同時呼應全球淨零趨勢，科技導入共享、循環經濟概念，提供全方位5G解決方案，協助企業數位轉型，打造以人為本的智慧生活樣貌，一起Open Possible，實現城市創新與永續發展。

台灣大哥大企業用戶事業群新創服務發展處副總王寶慶說，今年智慧城巿展台灣大攜手生態圈夥伴打造的智慧城市解決方案，為本屆展會一大亮點，包含結合AR眼鏡、揮揮手就完成結帳流程的虛擬元宇宙商店「智慧零售」；為城市安全而生、讓救災不延遲的5G移動式緊急應變系統「智慧環安」；為隨時須注意安全的工廠與校園環境打造，偵測危險動作就會即時通知，以5G技術搭配監視攝影機與AI偵測系統的「智慧安控」；還有以共享為核心服務的智慧停車解決方案「智慧共享」、以及將循環經濟科技化，實踐城市減碳新生活的「智慧環保」體驗區。

針對個人娛樂與健康，台灣大哥大也帶來台灣大智慧家庭情境體驗區，只要一聲「Ok Google+語音指令」，就能聲控智慧家電，更可透過預先設定情境模式，一次開啟多項智慧設備，─如Ok Google，我出門了！一口氣關閉家中智慧燈泡、智慧窗簾與智慧立扇，並同時開啟居家安防模式，輕鬆享受一站式智慧家庭。另外，智慧運動體驗區亦展出台灣大哥大運動紀錄雲平台MySports App，可記錄超過20種室內、室外運動類型，完整記錄運動數據以及個人運動足跡。