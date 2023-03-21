大陸國家主席習近平正在莫斯科進行國事訪問，美國務卿布林肯20日（美東時間）稱，中方不但沒有譴責俄方，反而為其提供了「外交掩護」。大陸外交部發言人汪文斌21日對此反擊稱，大陸既不是「烏克蘭危機」的製造者，又不是危機的當事方，美方沒有資格對中方指手畫腳，更無權向中方甩鍋推責。

布林肯在美國務院發布年度《各國人權報告》的記者會上說，美方預計大陸可能會在習近平訪問俄羅斯之際重申大陸和平提議中的停火呼籲。但他強調，任何結束烏克蘭戰爭和實現持久和平計畫的基本要素，都必須維護烏克蘭的主權和領土完整。任何不優先考慮這一關鍵原則的計畫充其量只是拖延戰術。

大陸《北京日報》網站報導，對此，汪文斌在例行記者會上表示，大陸既不是烏克蘭危機的製造者，又不是危機的當事方，也沒有向衝突的任何一方提供武器。美方沒有資格對中方指手畫腳，更無權向中方甩鍋推責。

汪文斌指出，美方聲稱要防止戰爭，但歐洲乃至全球爆發的衝突、戰爭，與美方無關的屈指可數。美方聲稱要維護和平，但人們看不到任何美方致力於和平的實際舉措，看到的只是美方源源不斷地向戰場提供武器。

「正如習近平主席所強調的，在烏克蘭問題上，和平理性的聲音在不斷積聚，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油」，汪文斌說，美方應當客觀看待中方和國際社會勸和促談的努力，而不應緊抱冷戰思維不放，更不應做衝突延宕升級的推手。