警方事後進行威力掃蕩，擴大臨檢八大行業。（胡欣男攝）

竹聯幫明仁會日前高調豪奢春酒宴，招致社會觀感不佳，引發連串掃黑效應。鮮少評論治安議題的教育工作者、清華大學榮譽講座教授李家同，近日也在臉書談及此事，直言：「擒賊未擒王」，感嘆政府不能徹底地消滅這種黑道幫派，為什麼？令人費解。

李家同發文指出，前些日子看到新聞，說是因為明仁會春酒太囂張，台北警察決定認真掃蕩。這使他想起一件事。

他曾經去過一個拘留少年犯的機構，這些少年犯的罪行幾乎全是「違反智慧財產權」，他當時非常納悶這是怎麼回事。後來他知道了，所謂「違反智慧財產權」，是販賣盜版光碟。

他當時心中非常難過，因為光碟又不是這些孩子製造的，將這些販賣光碟的小孩繩之以法，卻不敢碰製造光碟的人。他說，「我們常常說，擒賊先擒王，當時我就有一個感覺，我們的檢調單位擒賊不擒王，只擒小咖。」

李家同表示，自從黑幫春酒以後，警察大力掃蕩，查獲幫派份子109人。不能說政府沒有在做事，但給他的感覺是，擒賊未擒王。那些開跑車的大咖仍然存在，不久他們又會舉辦大型活動，社會上又會有各種槍擊案，地下錢莊仍然會存在，可怕的討債行為也不會被消滅，毒品仍然會危害很多人。

李家同說，政府知道這些幫派的存在，否則不會在他們舉辦春酒時，有大批警力阻止他們不要太過囂張。但就是不能徹底地消滅這種黑道幫派，為什麼？令人費解。

警政署針對黑幫高調春酒挑釁公權力，8至17日已進行第一波專案掃蕩，動員全國警力1萬4705人次，以第三方警政將幫派依附處所函請裁處156案，掃黑部分查獲幫派分子109人，其中明仁會18人。在強力約制告誡下，迄至目前為止，未有幫派再藉春酒名義舉辦公開活動。