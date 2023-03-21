當宜蘭花生捲遇上哈根達斯冰淇淋會擦出什麼火花？礁溪美人腿與古早味金棗迸出鮮滋味！礁溪長榮鳳凰酒店即日起推出「蘭陽輕食下午茶」，主廚嚴選宜蘭在地農特產，讓金棗、溫泉番茄與紅心芭樂搖身變成創意輕食，並匯集蘭陽經典小吃蒜味肉羹、蔥油餅、卜肉、糕渣等，再加上星巴克咖啡無限暢飲，視覺味覺雙重享受。

礁溪溫泉遠近馳名，以富含鐵質、礦物質與微量元素的溫泉水灌溉培育的番茄、茭白筍、絲瓜、空心菜，其質地特別細緻、水分飽滿且風味清甜，被譽為礁溪溫泉蔬菜四大天王。礁溪同時也是全國最主要的金棗產地，金棗是柑橘類水果中唯一可以在新鮮時連皮帶果肉一起吃的，宜蘭推廣金棗加工產銷的記錄，最早可回溯到清代咸豐年間，民眾以糖醃漬金棗製成蜜餞，不但鹹酸甜層次豐富，且便於保存運送，日治時期更蓬勃外銷，至今金棗仍是宜蘭名產的代表之一。

長榮鳳凰酒店（礁溪）全新推出的蘭陽下午茶，設計一系列在地農特產創意料理，道道有巧思，盤盤有驚喜，該從哪一道下手呢？西餐主廚于又蒼說：「當然是溫泉茭白筍」。于主廚表示，俗稱美人腿的溫泉茭白筍特色就是「飽水」又清甜，只須以初榨橄欖油、少許胡椒與鹽簡單調味，略微烤過再淋上新鮮金棗熬成的甜蜜醬汁，點綴切片的金棗蜜餞，這道「烤茭白筍佐金棗醬」，正是礁溪風土三重奏。

長榮鳳凰酒店全新下午茶，還讓宜蘭特有街邊小吃「花生捲冰淇淋」和「一串心」華麗變身。潤餅皮撒上花生粉與香菜，再加上兩球任選口味的哈根達斯冰淇淋，標榜大口咬下甜蜜又滿足。而一串心乃是將空心油豆腐填入香腸、香菜再以竹籤串起，橫放在玻璃杯上，食用時可蘸杯底的醬油跟甜辣醬，一口一串，時髦又涮嘴。長榮鳳凰下午茶鹹食甜點琳瑯滿目，有濃濃宜蘭味的西魯肉、糕渣、卜肉、蔥油餅、蒜味肉羹，還有酸甜芳香的紅心芭樂泡芙、金棗蜂蜜慕斯、梅子蜂蜜番茄凍等，鹹甜交織齒頰留香，旅遊行腳到礁溪，不妨一試。