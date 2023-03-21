美國最大的銀行上週五（17）聯手向第一共和銀行（First Republic Bank）存入300億美元（近新台幣9478億元）增強該行財務狀況，不幸的是，該行股票週一再次閃崩47%，途中連續暫停交易數次（要知道美國是號稱自由市場的）。在存款人從他們的帳戶中再度提取數十億美元後，該行的信用評級在不到一週的時間內第2次被下修。

據《華爾街日報》（WSJ）21日報導，標普全球（S&P Global）在週日（19）下修了該行的信用評級，從BB+下調至B+，為一週以內第2次下修。該行的股票已在3月份下跌了約80%，今天紐約開盤後再慘跌47%。上個月的今天（2月21）股價為122塊美金（約新台幣3719元），如今價值僅剩（新台幣371塊），跌幅接近90%。

This isn't a shitcoin



It's First Republic Bank $FRC stock, which crashed 47% today, and is down 92% in the last year. pic.twitter.com/Q5Hx2HdJJH — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) March 20, 2023

標普指出，大型美國銀行提供的300億美元援助「應該能夠緩解短期流動性壓力，但可能無法解決我們認為該行現在可能面臨的實質性業務、流動性、資金和收入上的挑戰。」

投資者對地區銀行的健康狀況感到擔憂，這是在短短2週內發生了矽谷銀行（SVB）和標誌銀行（Signature Bank）的倒閉事件之後。這2家銀行以及其他地區銀行看到了一波提款潮，以尋求安全，這在當今數位銀行時代得到了加速。許多儲戶的存款已經流向美國最大的銀行，例如摩根大通（J.P. Morgan）、美國銀行（Bank of America）和花旗集團（Citigroup）。

第一共和銀行正在努力恢復投資者的信心，根據消息人士的說法，自從年初該行的存款總額達到1764億美元（近新台幣5.4兆）以來，已經流失了約700億美元（近新台幣2.13兆）的存款。自從第一共和銀行宣布獲得美國11大銀行提供的300億美元援助後（近新台幣9145億元），提款速度已經放緩。

總部位於加州的第一共和銀行週日表示，該行目前「處於良好的位置，可以應對任何短期的存戶資金流動。」