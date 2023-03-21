嘉義市長黃敏惠肯定市府團隊努力，讓城市品牌設計榮獲國際佳績。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府城市品牌設計以「城市品牌主視覺動畫」，榮獲2022年繆思創意獎（MUSE Creative Awards）影片項目之金獎，市長黃敏惠肯定市府團隊與民間設計團隊的努力，並將這項佳績成果與市民分享。

嘉義市政府智科處表示，2022年嘉義市政府發表一系列城市品牌識別系統設計，其中「城市品牌主視覺動畫」從全球眾多創意作品中脫穎而出，榮獲2022年繆思創意獎影片項目金獎。

影片整體架構是以城市品牌識別的外型、應用及語意作為動畫主軸，各種識別的應用圖形可以巧妙轉變為一連串的圖形延伸，緊湊的轉場與鏡頭變化串聯，最後以識別中的造型讀音帶出不同語彙的想像，是愛（I）嘉（＋）也是嘉（＋）義（1）。

嘉（＋）義（1）兩字的語意切換中，轉出隱藏其中的「C」，C代表嘉義市（Chiayi City），也隨著「C」的轉換，象徵各種想像蘊藏在這座「小城市」中，將不斷變動為「大創新」。

市府智科處表示，城市品牌的「嘉市體」榮獲金點設計獎金點設計標章、品牌形象規畫設計榮獲Taiwan Design Best 100年度設計獎、主視覺動畫榮獲繆思創意獎金獎，備受各界肯定，顯示將設計導入城市治理，進而讓全世界看見嘉義市。

市府說明，繆思獎（MUSE Awards）由美國國際獎項協會（International Awards Associates）發起，2015年創立，有設計獎、創意獎、酒店獎、攝影獎等4類，在國際間具有指標、影響力。