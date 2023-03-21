由高雄市政府以「高雄人」投資的首部影集《鹽水大飯店》，取材自台灣農運先驅戴振耀的青春歲月，由鄭文堂和林志儒共同執導，目前正在旗山手巾寮取景拍攝，身為地主的高雄市長陳其邁21日上午特別準備在地美食，慰勞劇組人員拍片的辛勞，他也感念「耀伯」一生為農民運動奮鬥，這是一部屬於高雄人的故事所拍成影集，令人期待。

《鹽水大飯店》劇本改編農運先驅、前農委會副主委「耀伯」戴振耀的青春歲月，描述1980年代一群高雄青年創立的「橋頭青年合作社」，圍繞愛情、友誼和夢想的感人故事。陳其邁特地準備利用旗山香蕉、毛豆等在地特產，還有由小農製作的餐點美食前往探班，以旗山老街香蕉冰紅茶慰勞導演鄭文堂、林志儒及劇組人員，現場並由鄭文堂導覽劇中主要場景「橋頭青年合作社」，希望透過影集讓年輕一代更加認識台灣的民主自信。

陳其邁與導演鄭文堂談到場景的歷史故事。(高雄市文化局提供)

陳其邁表示，戴振耀委員是他過去立法院的同事，也是威權抗爭時期、關心農民運動，從土地成長的民主運動前輩，《鹽水大飯店》非常具有在地情感，耀伯一生為農民運動及台灣民主而努力，堅持草根、成立農民教室，原高雄縣區有很多地方都有他的足跡，相信《鹽》片拍起來會更有土地感，「高雄人」身為投資人，能夠投資一部屬於台灣農民的影集，令人開心又期待。

高雄市政府2011年開始以「高雄人」品牌投資超過40部電影，今年從電影擴展到影集製作，首部投資高雄劇《鹽水大飯店》。(高雄市文化局提供)

文化局指出，高雄市政府大力扶植台灣影視產業，2011年開始以「高雄人」品牌投資超過40部電影，呼應未來的影視創作趨勢，今年從電影擴展到影集製作，首部投資高雄劇《鹽水大飯店》，與公視台語台、綠光全傳播公司聯合出品，以高雄原生內容為創作題材，展現高雄人熱愛自由、反抗威權的精神，也是繼《生生世世》、《天之蕉子》等，再以高雄農村為故事背景的劇集。

高雄人首部投資影集《鹽水大飯店》蓋樓中 地主陳其邁帶旗山美食探班

高雄市政府從影視協拍、編劇駐市、短片、VR、電影、影集等影視補助投資計畫，一條龍服務台灣的影視創作，同個時間，另一部高雄劇《聽海湧》也在小港南星拍攝，是少數從台灣人角度出發的二戰影視作品，期望透過影視行銷高雄原創內容，也讓在地影視人才留在高雄服務、投入產業工作，歡迎全台內容創作者，前來高雄取景拍片說故事。