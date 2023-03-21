此次為王品集團在疫情爆發後，睽違3年再度召開供應商年會，隨著集團餐飲版圖擴大，今年也加入更多零售、電子支付、行銷領域的合作夥伴。王品董事長陳正輝率領集團高階主管一同出席，感謝合作夥伴長年支持，一同走過風雨。

王品分享集團最新發展策略，今年目標在台展店達30～50家，延續多品牌、多品類策略，聚焦火鍋、燒肉、韓國料理等趨勢品類，相同品類則以不同價格帶垂直搶攻市占率。為達成迅速展店目標，須仰賴強大供應能量支援，期待與合作夥伴攜手前進，共創新局。

王品也首度對外公開提供食材採購、加工包裝、物流到通路零售服務的供應鏈子公司萬鮮。2018年成立的萬鮮迄今擁有自建蔬果加工中心、肉品加工廠、逾40家國內零售通路，自行開發並銷售逾40種冷凍食品、飲料、醬料商品，甚至已外銷北美、東南亞、澳洲市場。

萬鮮為王品集團台灣旗下25個品牌、306家門市最堅實供應後盾，透過加工廠、物流能量，每日即時供應符合規格的蔬果、肉類，承接料理前置的清洗、切菜、切肉等作業，「將廚藝留在廚房」，協助門市順暢完成料理與服務工作。

王品表示，萬鮮目前可提供多達150種規格蔬菜、肉品加工，協助截切、加工到品質檢驗的一條龍服務，目前已獲得多家餐飲同業合作。而在產業缺工的挑戰狀況下，已有更多業者尋求相關服務，期盼與供應商夥伴深化合作。

今年獲選為王品集團優良供應商的合作夥伴，囊括食材、加工品、設備、工程到預約系統、廣告行銷、資訊系統等服務商。而具備訂位、支付、優惠回饋多種功能的「王品瘋美食APP」，2022年會員數已突破280萬，將挑戰突破300萬大關，是王品數位化發展重要里程碑。