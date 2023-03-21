學霸立委秘婚曝光？媒體人黃揚明今(21日)在臉書發文指出，網媒《網路溫度計》才剛製作「10位高人氣未婚男性民代」，將民進黨桃園立委黃世杰排進第10名。但在監察院最新一期廉政專刊中意外揭露，黃世杰去年11月1日申報日就已經是「已婚」身份。他並補充背景表示黃世杰是台北市長蔣萬安的建中同學，從小到大都是第一名畢業的學霸，連律師高考都以第一名考取。由於之前綠營吳怡農也曾爆秘婚，引發網友一陣討論。

黃揚明指出，民進黨桃園立委黃世杰在監察院最新一期廉政專刊中，意外揭露他在去年11月1日申報日就已經是「已婚」身份。黃世杰的前一次申報是在2021年11月1日，當時配偶欄還是空白。

黃揚明強調，黃世杰是台北市長蔣萬安的建中同學，從小到大都是第一名畢業的學霸，連律師高考都以第一名考取。巧合的是，《網路溫度計》才剛製作「10位高人氣未婚男性民代」，將黃世杰排進第10名，「其實他去年就已婚啦！」