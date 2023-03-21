大學繁星今天放榜，台中市潭子區弘文中學學生陳尹晟，有感父母日夜輪班工作辛苦，只為能讓他可以放心讀書考大學，他放棄選擇台大醫學系，立志走向藥學之路；他認為保健父母健康勝於事後看診治療。弘文中學指出，加上陳尹晟默默付出的性格，一向保有謙卑德行，才會將藥學作為生涯的唯一選擇。

陳尹晟在弘文就學6年總是跟著學校腳步，放假僅在家讀書也不去補習，凡學校有中秋大烤肉、健康操比賽等活動就跟著參加，求學期間沒有特異獨行的作法，也沒有任何非凡的表現；他回想過去在學六年表示：「國中導師重視學科學習，但高中導師引導我生涯選擇」，繁星錄取台灣大學是一步一腳印，沒有捷徑，也沒有僥倖，除努力及一個好的讀書氛圍環境，這也是他願意選擇就讀弘文的原因。

私校學費不便宜，陳尹晟母親在他讀國高中時期開始外出工作，當他放學回家時，父母經常都還在工作，無盡感謝讓他銘記在心，於是萌生考取醫學的念頭，雖然成績優秀的他要錄取台大醫學系不是夢想，但歷經生涯探索後，他放棄許多人夢寐以求的志願，轉選藥學系。

陳尹晟表示：「藥學家與門診醫師不同，一位走在前面，另一位則在後面默默付出」，所以他要用行動與父母學習，未來還要用他所學來回報父母親，照顧他們的健康。陳尹晟繁星率取台大不但沒有感到驕傲，卻只有感謝父母、師長、同學及學校，讓他可以順利邁向夢想，未來將所學造福人群。