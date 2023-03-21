美國矽谷銀行無預警倒閉，掀起市場對地區性銀行的擔憂。聯準會（Fed）為了打擊通膨一路激進升息，如今外界預期銀行業的困境，可能會使Fed調整升息步調，甚至暫停升息，對此，馬斯克呼籲Fed本周應該降息2碼，以阻止地區性銀行崩潰，否則可能重現近百年前1929年的大蕭條。

方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德上周將炮火對準Fed，指控其未及時察覺銀行系統的問題。馬斯克也與伍德想法一致，直言現在的情境和1929年大蕭條相似，當時是一場近百年來最嚴重的金融危機。

馬斯克近期持續表達對矽谷銀行的看法，21日發文認為本周需至少降息2碼。馬斯克這篇推文是在回覆知名對沖基金巨鱷阿克曼（Bill Ackman），後者指出，Fed應該暫停升息，因為激進升息已對銀行系統造成嚴重衝擊。

阿克曼說，一周內三家銀行倒閉，銀行業危機仍未度過，鑒於過去兩周發生的事，金融市場明顯收緊。雖然通膨至今仍是一個問題，但Fed必須展現決心暫停升息，並表示只是暫時性不升息，度過銀行業危機後，仍會恢復升息。

商業內幕報導，財經評論部落客Zero Hedge 18日發文表示，中小銀行在美國金融體系扮演十分重要的角色，本月矽谷銀行突然倒閉震撼市場。矽谷銀行專門向科技新創企業提供融資，是自2008年金融危機以來，第一家被監管機構接管的企業。

Zero Hedge警告，若Fed不阻止地區性銀行崩潰，市場將面臨另一場大蕭條。它指的是1929年到1939年的經濟危機。根據數據顯示，當時美國大蕭條最嚴峻時期，1933年的失業率高達25%。

對此，馬斯克在推特回覆Zero Hedge，「這是很嚴重的風險」與其看法相同。