身價上億的某科技大廠已故創辦人之子，去年為年僅6歲及 5歲的2名幼兒找保母，不料接連遇上2名「惡保母」，對小孩言語霸凌、誹謗造謠及暴力傷害，該商界聞人除了痛心自己的2名小孩受到身體及心理雙重傷害，更不希望再有其他孩童受到同樣傷害，決定挺身而出，已委請律師到台北地檢署遞狀控告2保母傷害罪，另提起民事求償。

該名商界聞人指控，李姓保母去年7月13日開始實習，通過實習後，8月1日起正式陪伴他們的6歲小孩，但李女正式開始擔任保母才第3天，不顧小孩抗拒、持續強行擦拭其寫好的作業而起爭執，李不但未安撫小孩，反不斷在言語威脅、責罵、否定幼童，還暴力拉扯幼童手臂及搶奪幼童手中之物。

李女因不適任而被解任後，他們夫婦正忙找專業人士為小孩療傷和心理輔導之際，李不但要求無理賠償，並且還向媒體做出幼童對其施暴之不實的投訴，甚至向小孩提出訴訟，致使小孩必須承受他人異樣的眼光與質疑，造成小孩二次心理受創，至今仍未康復。

另他們夫婦請來照顧另位5歲小孩的潘姓保母，去年11月15日早上陪同小孩坐車到幼兒園途中，只因小孩找不到自己的東西，潘女竟大聲責罵、連續掌摑小孩頭臉部多下，導致小孩左側頭臉部鈍傷、紅腫。

他們小孩因畏懼潘女，並以為自己做錯事，不敢說實情，直到放學回家取下口罩，他們才知道幼童傷勢嚴重，當時在國外的他們，緊急請家中人員帶小孩去醫院急診治療。

商界聞人強調，不會容忍李女對6歲小孩莫須有的公開指責，也不會姑息潘女對5歲小孩身心的嚴重傷害，面對各種對溫家不實的造謠攻擊，更不會退讓，已提出告訴捍衛權益。

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