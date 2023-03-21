桃園航空城計畫機場園區與附近地區預計明年10月全區動工，最後一批搬遷戶擔心，屆時依建物補償費50％加發的自動拆遷獎勵金，恐被行政流程扣住，無法及時應付蓋房需求，須背債重建家園。桃市府地政局表示，最後搬遷戶的自拆獎勵金預計明年1月開放申請，將依送件時間盡速現勘審核，核定後即辦理發價作業。

市議員游吾和表示，許多最後搬遷戶如今面臨「背債重建家園」困境，擔心50％的自拆獎勵金會被扣住，沒辦法及時解決蓋房資金需求，恐需先貸款，待獎勵金發下再還給銀行，簡直是擾民，建議應於明年10月前發給較便民。

市議員徐其萬提到，50％的自拆獎勵金對要新建房屋的搬遷戶影響大，市府先前稱能協助貸款，但有不少人都是退休或年紀大的長者，恐不易貸款，不如先發給其中40％，待審核通過後再發剩下10％，成為對搬遷戶的紓困機制。

地政局說明，除法定補償項目外，市府提供自願優先搬遷獎勵金、房租補助、搬遷補助及安置重建等補助費，自2021年至今配合各階段進度，陸續發放相關獎勵與補助款項。另根據《桃園市興辦公共工程地上物拆遷補償自治條例》，民眾須於期限內完成騰空點交，查明屬實後，依建物補償費50％加發自拆獎勵金。

地政局統計，最後搬遷戶約有2000棟建物，預計明年1月2日起，可提騰空點交申請，屆時將配合民眾送件時間，預估收件後1個月內盡速辦理現勘，核定後啟動發價作業，若現勘發現未完全騰空，將另予清除時間，地政局強調「完成騰空點交後」才能發給。

地政局提到，優先搬遷區的自拆獎勵金已發給完畢，目前已有約70％建物參與其他搬遷區自願優先搬遷，其他搬遷區分3階段的優先搬遷，正發至第2階段優先搬遷戶，預計今年上半年發完。此外，民眾關心桃園市長張善政選前承諾全區動工前搬遷者加發15％扶助金及提高拆遷賠償評點等，是否有兌現可能？地政局則說，目前正在研擬相關方案。