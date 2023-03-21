詐騙手法層出不窮！台中市政府警察局太平分局持續推動金融機構「警銀聯阻防詐」，獲得極大的成效及轄內金融機構好評，太平警分局長蔡慶星為感謝行員們機警發現通報警方阻詐，日前親自至各郵局頒發感謝狀，並致贈精美禮品。

太平警分局統計，截至2月，太平地區各金融機構透過「警銀聯阻防詐」機制成功阻詐騙將近15件，攔阻金額達新台幣845多萬元，其中轄內郵局部分就協助攔阻將近550萬元，這樣的成果實有賴轄區各金融機構的大力相挺，並認同警方防制阻詐騙的決心。

太平警分局推動「警銀聯阻防詐」獲成效，太平警分局長蔡慶星感謝行員們機警發現通報警方阻詐，日前親自至各郵局頒發感謝狀。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

太平警分局指出，轄區6大詐騙手法分別為「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款」、「假交友詐財」、「假借銀行貸款詐財」及「虛擬遊戲詐騙」等方式。其中，假投資詐騙高居榜首，無非是標榜「低風險、高獲利」之話術讓民眾掉入陷阱，所幸在行員的機警察覺下，立即通報警方成功阻詐騙。

蔡慶星日前到太平區太平、竹仔坑、宜欣郵局頒發感謝狀並致贈精美禮品，分別向趙姓、林姓、王姓、陳姓、莊姓等5位郵局行員致意，受表揚的郵局行員們都相當謙虛，均表示能夠盡一份心力，防止民眾受騙，也是功德一件，感謝警方的心意。

蔡慶星也商請郵局在民眾等候區輪流播放「阿昭署長」及「盧市長」反詐騙宣導影片，希望透過不斷的宣導作為，避免民眾落入詐騙集團的圈套。他說，台中市在警方及金融機構同心協力下，防阻詐騙的成效相當卓越，但是防詐、識詐的基本功夫確是有賴民眾自我提高警覺，警方也將持續加強犯罪預防等宣導作為，全力守護市民荷包。