台南市政府計畫追加近5.2億元預算辦理2024台灣燈會，但中央僅允諾給予6700萬元補助，遭議員蔡育輝質疑，比例過於懸殊，加上台南財源狀況不如其他直轄市，批評市府是「盤仔假員外」（不自量力之意），且市府預期帶來逾200億元經濟效益，根本是「唬爛」，不贊成市府花大錢辦活動。副市長葉澤山澄清，6700萬元是已確定的補助經費，若包含主燈區，中央所挹注的經費2億元以上，儘管如此仍會持續努力爭取中央補助、企業募款。

台南市獲選2024台灣燈會舉辦縣市，針對籌備概況及預算編製情形，台南市議會21日臨時會辦理專案報告。

市府觀旅局代理局長林國華表示，明年台灣燈會，南市府規畫高鐵、安平2大燈區，並結合「台南400」系列活動及串連既有月津港燈節、龍崎光節和府城燈會共同行銷，預估吸引逾千萬參觀人次，若以每人每次平均旅遊支出2061元統計，預估帶來超過200億元的經濟效益。

議員鄭佳欣、林依婷等人憂心燈會活動衝擊當地交通、影響居民生活；議員蔡淑惠則認為中央補助的經費太少，指明年台南400活動市府已支出近2億元，台灣燈會又要花近5.2億元，辦這麼多大型活動，到底能帶來多少效益？台南市區平時假日塞車塞到爆，只希望台灣燈會帶動發展，不要帶來更多混亂。

議員蔡育輝也說，台北市每年預算規模超過2000億元，今年北市府辦台灣燈會向民間募款到4億元；反觀，台南市每年預算規模僅約1000億元，扣除中央補助款剩900億元，南市府明年要辦台灣燈會，中央僅擬補助6700萬元，而企業贊助的經費仍是「未知數」。

葉澤山澄清，高鐵燈區中9.8公頃的主燈區為中央斥資2億元辦理，若涵蓋主燈區，中央補助的經費不會只有6700萬元；另明年台灣燈會，台南為雙主燈區，展區大、展期長，市府此次追加5.2億元預算，其中一半以上是基礎硬體改善工程，是永續性的建設投入，不會因一次性活動而浪費。

關於交通方面，市府交通局長王銘德回應，規畫朝區外停車、區內接駁的方式來疏導車流，並持續滾動式規畫、檢討。