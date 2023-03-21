大學「繁星推薦」入學21日放榜，南投縣國立中興高中報名錄取率57％，比去年成長近2成，其中8人錄取台灣大學、清華大學、政治大學、陽明交大及成功大學等頂尖大學。錄取台大化工系的女學生張晏筠說，她對化工不太了解，當初抱著試看看、挑戰一下的心態，沒想到順利錄取台大，預計就讀後再慢慢培養興趣。

張晏筠的父親是南投市仁和里長張詠宗說，他認為高中生活不能只有死讀書，應該有多樣化的學習和精彩的社團活動，讓女兒留在社區就近就讀高中，如今透過繁星錄取台大，讓他相當開心。

低收入戶的林姓學生說，他出身單親家庭，由母親獨力撫養，每天從彰化縣搭公車到學校就讀，也沒有經濟跟時間的餘裕補習，在校3年受到校內外各項補助的支持，今年如願進入醫學大學相關科系就讀，「媽媽賺錢很辛苦，希望未來有穩定的工作，減輕母親負擔」。

中興高中首度有原住民學生參與繁星推薦，來自花蓮縣阿美族學生黃彥泓，曾經擔任學校棒壘社社長，他以第一志願錄取政治大學公共行政系，希望未來擔任公職為民服務。

中興高中校長陳江海指出，學生的學測成績出爐後，立即以科學數據分析比對，輔導學生選填志願，協助學生錄取理想校系，54名學生透過繁星推薦錄取大學，其中近七成、37人是國立大學，可見繁星推薦制度讓社區高中能展現優勢，建議南投學子在地就學，免通勤、更容易錄取理想大學，才是最佳雙贏策略。