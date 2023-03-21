一個警政署長和一個十大槍擊要犯的「恩怨情仇」故事。這個署長就是現在的新北市長侯友宜，而十大槍擊要犯就是「惡龍」張錫銘。他們究竟有什麼恩怨情仇呢？

「十大槍擊要犯」張錫銘，已坐監18年，5年來連續申請「假釋」18次，都被法院駁回，再次成爲社會討論的話題。過去，張錫銘被大陸稱之爲「台灣第一悍匪」，甚至將他形容成，連警察見了他都得報警！他，當年究竟有多悍呢？

張錫銘在2003年到2004間，犯下至少6件以上的擄人勒贖案，並和警方發生多次激烈槍戰，因此曾被刑事局列爲「十大槍擊要犯」發佈查緝要刊全力追捕。他所犯下的重大刑案裡面，最令人印象深刻的就是，2004年7月14日發生在高雄大寮的那一場堪稱國內有史以來最激烈的警匪槍戰！

當時，張錫銘手持俄製AK-47衝鋒槍、腰繄兩袋美製手榴彈，火力強大和上百名警方維安特勤小組對峙，而他的同夥陳進雄也是手持M16步槍還挾持一名老農夫及一名保全人員。最後兩人硬是在帶隊官刑事局長侯友宜的眼皮底下，及圍觀民眾、媒體上百人眾目睽睽下駕車揚長而去！

這場驚心動魄緊張的警匪對峙畫面，在媒體現場直播強力播送下，震憾國際；也讓當時擔任刑事警察局局長的候友宜顔面盡失！

張錫銘，台南東山鄉人，究竟是何緣故，他會從一個台南東山鄉偏僻山間的「庒下囝仔」－小黑，誤入歧途，成爲人見人怕的「十大槍擊要犯」惡龍呢？

張錫銘在國小畢業紀念冊上，同學們相互期勉的留言寫下：「走！闖天下去！！可別忘了珍貴無比的友誼！」。誰會料到，時隔多年之後，他的確闖出了「天下」，只是他的這個天下卻是叫人聞風喪膽的天下。

張錫銘從小皮膚就特別黑，同學們都叫他「黑人」或「小黑」。他的家鄉台南縣東山鄉科里村是個偏僻農村，當地到處是柳丁園，他家經濟狀況很差，老爸是個做粗工的板模工，他就讀東山國中時，因時常打架、曠課，讀了一年即輟學。

東山鄉除了到處是龍眼樹及柳丁園，及街頭零嘴「東山鴨頭」全台有名外；還有就是逞狠鬥勇也全台聞名。同鄉裡出了兩位「十大槍擊要犯」，前有在高雄泰福閣槍殺兩刑警的藍炎祥及犯下多起綁架案綽號「穿山甲」的詹龍欄，這二人在全台江湖道上可都是呼風喚雨的人物。

或許就是這樣，看在年少的張錫銘眼裡，早就不想待在鄉下柳丁園裡做個默默無聞的農夫也不一定。國二輟學之後，張鍚銘「北漂」開始和同鄉混跡台北賭場，但因人生地不熟，經常被欺負，沒多久就返回老家和父親做起板模工長達2年，雙親一度還以為張錫銘浪子回頭，心頭竊喜。但是沒想到，當兵期間他又和東山鄉綽號「莫尼」的老流氓蘇木林搭上，和多名國中同學一起到「莫尼」家當小弟。也就因這層關係，民國73年開始「一清掃黑」時，他竟成了「一清專案」掃黑的對象。東山警分駐所員警在他服兵役休假回家時突然現身，要他到分局「走一趟」，這一去就是三年在管訓隊度過。

管訓期滿，張錫銘服完兵役後也想要正當做生意「好好做人」，遂和三名友人在新營市合夥開了家精品服飾店，也就在這時結交上現在老婆「小童」並結婚。但才安定一年多，就因經營不善結束營業，只好又走回老路重返江湖，當大哥的小弟。但在1955年2月間，張錫銘與同夥李政洲相偕到新營交流道「東方酒店」尋歡作樂，因對酒店服務不滿意，叫經理林慶益出來，未料雙方一言不合，他們竟拔槍朝對方頭部一槍，將林擊斃在現場。

當時張錫銘27歲，踏入社會的第一步就是如此血腥，從此注定路子越陷越深，終於走上江湖不歸路，亡命天涯。逃亡期間，張錫銘先後結識了軍火販子林和順及詹龍欄兩人，開始犯下多起震驚社會的重大刑案。

當時綽號「穿山甲」詹龍欄早已在江湖道上闖出名號，被刑事局列爲「十大槍擊要犯」。後來自北所越獄脫逃返回東山鄉山區藏匿時，張錫銘像磁吸一般主動投靠。

根據警方調查，張錫銘跟在詹龍欄的身邊後，與當時的另一名槍擊要犯「狗男仔」吳慶男二人成了詹的左右護法，並連續犯下多起綁架案。直到槍殺當年赫赫有名的「軍火大亨」許金德後，張錫銘才算在黑道闖出名號。

此時，張錫銘這一夥人還從「軍火大亨」許金德那裡搶來的大批歐美先進軍火傍身，開始橫行江湖。1998年，張錫銘潛回東山老家探視雙親跟幼子，結果被刑事局南打中心跟監埋伏，數百名荷槍實彈員警隨即聞訊將他團團圍住，和他在東山的山區與發生激烈槍戰，戰况也相當慘烈，當時有2名員警受傷，但他的同夥保鏕李政洲也舉槍自盡，而他則趁隙逃入山中藏匿。之後他即被刑事局列榜成為全國追緝的「十大槍擊要犯」。

未料，經此一役後，他不但躲過警方追緝，還悄悄地從台南安平偷渡潛逃到大陸，並曾多次自大陸輾轉潛逃到東南亞，於柬埔寨接受軍事化特訓，而他這一躲就是5年。2003年間張錫銘悄悄又潛逃回台灣，沒想到這一次返台後，「小黑」已蛻變成「惡龍」掀起波濤巨浪，接連犯下多起震驚全台的綁架勒贖案。民國2004年一月間，草屯電台台長洪俊彥，在下班返家途中遭歹徒持槍擄走，被害人家屬隨後接獲三通電話要求準備一億元贖金，後經討價還價降為六千萬元，綁匪還説「一手交錢，一手放人！」，結果人質果然安然返家。南投警方後來才確認綁匪主嫌原來就是，曾犯下綁架泰雅渡假村陳姓董事，勒贖2億元，得款200萬的「十大槍擊要犯」張鍚銘。

「小黑又回來台灣了！」警方獲悉後也神經緊張隨即展開全面緝捕，雖然之後也循線逮捕到他的兩名同夥，但躲在山裡指揮犯案的張錫銘卻仍消失的無影無踪。2004年07月13日晚上7點多，台南市兩間連鎖當鋪，分別在相隔十分鐘內連續遭到兩名歹徒手持AK47步槍掃射、及手榴彈縱火，爆炸威力把店舖炸得是面目全非，連整條街都停電。原來兩個月前，他才綁架這家當鋪老闆，勒索三千萬，不過警方及時救出人質，綁匪只拿到一千五百萬，警方研判張錫銘這次犯案，是想要當鋪老闆，交出另外的一千五百萬元。警方後來拿出綁架集團首腦張錫銘照片供當鋪指認，老闆一看就說他們這一夥人在當地至少已犯下十多起綁架案，而他們的火力非常強大，包括有AK47和M16長槍，還有手榴彈，犯案時都穿著全套的霹靂小組裝備。

警方根本沒有想到，張錫銘自2003年底返台後，短短不到一年內，竟已接連犯下多起綁架勒贖，包括草屯廣播電台小開洪俊彥、台南當鋪老闆鄭進富、和南投泰雅渡假村董事勒贖2億等案，索得贖款至少超過1億元，還和警方發生激烈槍戰。但掃射台南兩家當鋪這還只是開始，接下來高雄大寮的警匪槍戰，更令人怵目驚心。

2004年7月14日晚上，張錫銘帶著手下潛逃到高雄，前往某KTV喝酒洩憤，凌晨時分被刑事局南打中心循線發現行蹤，一路尾隨跟監到大寮鄉一處砂石場的落腳處，當埸即採用口袋戰術，布網展開「○七一五」專案，將張錫銘和同夥團團包圍；同時急電台北的刑事局總部求援。

時任內政部長的蘇嘉全、警政署長謝銀黨、刑事局長侯友宜獲悉後都火速南下到場指揮。

凌晨二時七分，警方在局長侯友宜的指揮下展開七次攻堅攻擊，但歹徒火力強大，警方除出動消防水車、沙包掩護，警方還不得不趕緊向軍方求援。

由於夜黑風高，加上歹徒也著有防彈背心穿著和警方看起來差不多，警方根本分不出誰才是自己人，兩方遭遇又是一陣槍林彈雨。雙火激戰三個鐘頭，駁火二千多發子彈後，此時張錫銘突然向警方擲出三顆美製手榴彈，造成四名員警當場受傷。

另一方面，歹徒林國忠則中彈、李金成棄械投降，張錫銘則夥另名手下陳進雄，利用暗夜地形以匍匐前進方式趁隙逃竄突圍，並在路上挾持一名騎脚踏車路過的老農及保全人員吳信璋和車輛，再度和警方發生持槍對峙。

這時天已微亮，聞訊而來的大批媒體還有SNG車都已到達現埸，張錫銘和陳進雄兩人肩掛衝鋒槍，手持AK-47步槍，腰掛兩袋手榴彈，挾持老農及保全人員的畫面，被直接播放上了晨間快報，而且不斷重播，全國人民都目睹這一驚悚過程。

惡龍張錫銘之名因此一夕爆紅；而現場指揮官侯友宜則一臉錯愕，怒氣匆匆離開現場。

「0715專案」，侯友宜親自領軍圍捕，不但未能將被困在鐵皮屋內的「小黑」張錫銘逮捕，還讓電視台全程拍下張當街攔車，強押人質上車脫逃的畫面，不但未竟全功，還落個顏面盡失的下場。

張錫銘脫逃成功後，又潛返老巢台南縣東山鄉，氣焰更加囂張。一句：「小黑在找你！」開口勒索多少，就是多少，來去如入無人之境，簡直就像「城市，警察說了算；山林，我才是王！」的梁山泊草寇。

潛回東山老窩這段期間，張錫銘又接連犯下台南縣和欣客運少東、台南縣砂石業者、高雄縣鄉代、電玩大亨于國柱等四件勒索、綁架案。張錫銘的作風強悍，跟一般綁匪不敢露面的行徑完全不同，他巴不得對方知道就是他幹的，反正，他已經不在乎了。

其中尤以發生在2005年3月間，身價號稱千億的中部「電玩大亨」于國柱被綁架案最爲震撼，張錫銘一開口，贖金就是40億的天價，打破台灣綁架案有史以來紀錄。

案發當天于國柱自菲律賓佬沃搭機返台，驅車返回台中住家途中被惡龍張錫銘盯上，在高速公路直接將他攔下擄走，並囚禁在台南玉井山區。

後來經一名中部黑道大哥出面「協調」，贖金才由40億天價，經討價還價降到5億元，並且要在境外支付，最後于國柱才戴著腳鐐「自行脫困」逃出山中被老農發現獲救。

當年曾經參加多起逮捕「十大槍擊要犯」的資深警官說，從張錫銘綁架于國柱的動線及他藏匿肉票的地點分析，「小黑根本就一直躲在山區嘛！」。刑事局「0715獵龍專案」是以刑事局偵四隊爲主力部隊，十多名幹員包括隊長劉章遠、副隊長蔡祥春等人，幾乎全年無休長住在台南縣、嘉義山區，但對小黑的動向仍有如霧裡看花捉摸不定，「明知他在山裡，但他狡兔不只三窟，能奈他何？」

張錫銘看似草莽，其實很精明，東山鄉的哪個山頭藏有槍械、哪個工寮備有乾糧，何處可暫歇、何地可久留，幾乎都只有他最清楚。警方後來根據先後逮獲的十六名黨羽口供，小黑和他手下的聯絡方式都採取單向聯絡；也就是說，只有小黑可以找得到他們，但他們卻不知道他的下落。

獵龍專案小組成員私下坦承，要抓張錫銘真的很難，因為，他還會用密碼、擺石頭陣，簡直是現代諸葛亮，警方被他耍得團團轉。

在高雄大寮槍戰後，專案小組在現場找到一本寫滿阿拉伯數字的小冊子，經過推斷，可能是張錫銘跟屬下用來聯絡的密碼；之後，專案小組便鎖定了幾名可能跟在張錫銘身邊的小弟，監聽電話，希望能夠追蹤到張錫銘的行蹤。

好不容易，專案小組逮到一名張錫銘的小弟，從他的手機簡訊中，查出一堆數字。「張錫銘很聰明，他怕打電話會留下通聯紀錄，警方可以追蹤發話地點，所以，他只用簡訊跟手下聯絡，把4個數字編成一組，例如，1234代表『我』，5678代表『你』，我們花了好長一段時間才搞清楚內容。」

侯友宜是當時的刑事局長，該年3月19日在台南剛發生震撼全球的「319槍擊案」令他壓力沉重；未料前案未破後案又起，7月14日又爆發高雄大寮警匪槍戰。侯友宜當時可説是腹背受敵，焦頭爛額。

所幸在隔年2005年3月17日，經過近一年的鑑識調查，終於宣佈偵破「319槍擊案」。侯友宜此時才鬆了一口氣，轉過頭來開始全力追緝張錫銘的下落。

而此時「獵龍專案」小組也從綁架電玩大亨于國柱一案中發現，張錫銘跟同夥的聯絡方式又有了「進階版」。他們利用玩網路遊戲「天堂」的方式，並透過網路電話、通訊軟體跟外界聯絡。

2005年7月，「獵龍小組」召集人隊長劉章遠等幹員，終於找到疑似張錫銘註冊的遊戲帳號，他主要是透過網路IP位置鎖定張錫銘。但沒想到張錫銘非常狡詐，IP位置一換再換，前後換了七、八個，從北部土城追到台中，「專案小組」經過前後比對，最後又經過三個月的追蹤後，十月間，才終於確定他們窩藏在台中市沙鹿鎮中興路306號一棟三層樓的透天別墅。

確定位置之後，警方選定上午九點攻堅，由刑警局長侯友宜親自帶隊，先由兩輛裝甲車衝撞一樓鐵捲門，丟入兩枚震撼彈，另以大型拖板車堵住出口，警方荷槍實彈衝入。張錫銘與同夥「阿呆」在夢中驚醒，立即反擊，槍聲大作，雙方駁火上百發子彈。

過程中張錫銘見苗頭不對，企圖從房屋後牆翻越要逃入荔枝園，被警方開槍擊中，手中的兩枝長槍掉落，躺在地上無法動彈，警方一擁而上才將他壓制，警方經過10年追緝，終於才將「惡龍」手到擒來。

至此，侯友宜也才總算了結了這段和「小黑」張錫銘的恩怨情仇；另外，侯友宜更因偵破「319槍擊案」及逮捕惡龍張錫銘這兩大重案，深受當時總統陳水扁賞識，因此拔擢他晋升爲警政署長，成爲全國治安首長。