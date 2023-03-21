俄羅斯國防部表示，兩架美國B-52H戰略轟炸機在波羅的海上空向俄羅斯邊境方向接近，於是Su-35戰鬥機緊急起飛伴隨，緊盯美國轟炸機的動向。在B-52H逐步離開俄羅斯後，戰機也返回基地。這是繼上星期，美國MQ-9無人機被2架Su-27攔擊後墜海以來，再一次出現的美俄軍機衝突。

半島電視台(Aljazeera)報導，據俄羅斯國營新聞社塔斯社(TASS)稱，俄羅斯國防部國防控制中心確定，2架逼近俄國空域的目標，是美軍的 B-52H戰略轟炸機。

俄國國防部稱，「2023年3月20日，西部軍區防空部隊的雷達。探測到兩個空中目標，向俄羅斯邊界方向飛過波羅的海。」

Ukrainian Fighter Jets Fly Alongside U.S. B-52 Bombers

該部表示，Su-35 戰機的緊急起飛，是為了防止美國飛機入侵俄國邊界，之後這批外國軍用飛機離開邊界後，戰機也返回基地。該部強調，整個過程Su-35戰機都嚴格遵守國際航空法。

上星期五，俄羅斯國防部對擊落美國 MQ-9死神無人機(Reaper)的兩名Su-27戰鬥機飛行員頒發有功獎章。國防部長紹伊古()在頒獎典禮上，稱讚2名飛行員成功阻止無人機飛入克里米亞空域，保衛了國家。

俄羅斯指責美國的偵察機飛行收集情報，再將這些情報提供給烏克蘭，使他們持續攻擊俄羅斯。莫斯科還指責美國無俄羅斯領土主權，挑起無人機事件，並表示俄羅斯未來將會對所有挑釁行為「以牙還牙」。

美國國防部則不予理會，表示將繼續在黑海國際領空，執行自己的任務。