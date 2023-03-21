金管會查炒房團，日前辦理專案金檢、一般檢查，發現聯邦、新光、元大銀辦理自然人購屋貸款，有未落實確認客戶身分程序、對帳戶及交易持續監控作業等缺失。

金管會表示，聯邦及新光銀行各處150萬罰鍰、元大銀則予以糾正。

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