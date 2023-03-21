銀行協助炒房團貸款 金管會處分3銀行 17:222023/03/21 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 房地產示意圖。（資料照片陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會查炒房團，日前辦理專案金檢、一般檢查，發現聯邦、新光、元大銀辦理自然人購屋貸款，有未落實確認客戶身分程序、對帳戶及交易持續監控作業等缺失。 金管會表示，聯邦及新光銀行各處150萬罰鍰、元大銀則予以糾正。 網購電動車輛多注意 誠實正確申報守荷包 矽銀難覓買主 考慮分拆業務出售 市場盼望銀行業動盪和緩 美股走揚 道瓊上漲382點 #金管會 #銀行 #炒房團 #辦理 #聯邦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 合庫銀ESG債發行量 公股銀行之冠 04:102023/03/21 產業特刊 歐美爆雷 存保費率擬調整 04:102023/03/21 財經要聞 深坑行動治理座談會 里長肯定侯友宜 04:102023/03/21 地方新聞 凱基行動銀行APP大改版 用戶成長逾1成 10:512023/03/21 財經 港財政司長：警惕歐美銀行業危機 財政穩健無須執著赤字 17:262023/03/21 兩岸 星展集團數位轉型歷程 哈佛商學院納入教材範例 14:002023/03/21 財經 勞動部 推大專青年預聘計畫 04:102023/03/21 投資理財 《國際經濟》地區銀行爆雷 全球首富馬斯克：經濟剉咧等 16:092023/03/21 財經 銀行巨頭才攜手相助 第一共和銀行再繃近50％ 17:162023/03/21 國際 原民運24日北市登場 增3項賽事 04:102023/03/21 運動天地 瑞信爆危機！蔡正元點名「3大銀行」受害：歐洲制裁普丁結局慘爆 11:312023/03/21 政治 第一共和銀行危機未解 摩根大通可能再出手相救 09:002023/03/21 財經 第一共和銀行恐是下個地雷 04:102023/03/21 全球財經 金融風暴來襲？民眾黨團提醒蔡政府：完善預警機制 12:142023/03/21 政治 《金融》歐美金融股動盪 尖牙股成資金避風港 11:182023/03/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。