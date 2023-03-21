第一社福基金會以「行動玩具車」推廣偏鄉早療觀念，首度跨出雙北，橫越200多公里直達花蓮靜浦社區，與全聯福利中心「行動超市車」二車相會，一起送愛花蓮偏鄉。（第一社福基金會提供／林良齊台北傳真）

根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩率為6％至8％，以2022年全台13萬8986名新生兒人口計算，每年約新增將近1萬名遲緩兒。第一社福基金會以「行動玩具車」推廣偏鄉早療觀念，首度跨出雙北，橫越200多公里直達花蓮靜浦社區，與全聯福利中心「行動超市車」二車相會，一起送愛花蓮偏鄉。

第一社福基金會執行長張菁倫說，第一社福長期關注早療服務，也觀察到對所有早療家庭而言，最能減輕照顧壓力的是讓子女身心發展順利、或是遲緩現象消失。她表示，及早接受療育以促進整體發展，是對家庭最體貼的協助。第一除了在雙北設立兒童發展中心進行機構式早療服務外，第一社福的早療專業團隊服務觸角逐步延伸到這些有需求的區域，目前已經在新莊、五股、泰山、汐止、瑞芳等地展開行動早療服務，也協助都會區一群邊緣型發展遲緩幼兒提供早療介入，服務內容包括直接式療育服務和家庭支持式服務。

第一社福在執行偏鄉早療服務多年，與當地居民、幼兒園及托嬰中心互動經驗中發現，無論是家長或保育員，對於早療推動仍有不少的擔心和迷思。因此，第一社福用「行動玩具車」為媒介，以遊戲介入的方式，來發掘更多可能被忽略但卻有需要接受療育的幼兒，讓早療服務能更及時地落實介入到更多的鄉鎮。為了宣導早期療育的重要性，這次第一社福攜手全聯福利中心，以全聯「行動超市車」在花蓮偏鄉最遠的據點--靜浦社區所在地，「行動玩具車」結合全聯「行動超市車」，一起以車送愛到偏鄉。

張菁倫說，今年第一社福的行動玩具車將與全聯的行動超市車一起出勤送愛到花蓮、嘉義等偏遠鄉鎮，希望透過行動玩具車帶來的玩具操作，並在過程中找到需要幫助的遲緩幼兒，同時也給偏鄉兒童一次體驗充氣城堡大型遊具的遊玩經驗。

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