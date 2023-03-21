永信持有永鴻股權達57％，為第一大股東，第二大法人則是兆豐達3.02%，玉山創投大概佔3.02%，中盈投資2.51%。永鴻未來將發展兩大領域，包括全球動物保健市場、國內寵物市場。

目前永鴻經濟動物占營收98%、寵物占2%，台灣整體動物市場規模約600億元產值，其中經濟動物、寵物各為120億元、480億元，鍾威凱指出，全台寵物商機高達480億元，目標五年內寵物占比能超過1成，最終期望占比能達6：4，也會朝海內外市場發展。

整體上來觀察，永鴻藥品占7成、綠色保健占3成，若由四大類產品來看，非含藥飼料添加劑占37%、治療性藥品占30%、含藥飼料添加劑占28%、寵物用藥與保健品占5%，而其中台灣知名的「歐羅肥」屬於治療性藥品。

全球動物保健市場規模依據Precedence Research市調公司資料，在2021年為531.5億美元，預期2030年可成長到768.2億美元，自2022年至2030年的年複合成長率4.2%。

在全球動物藥品部分，依據Vantage Market Research市調公司資料，2020年規模為243.1億美元，預期在2028年可達407.5億美元，年複合成長率6.67%。在飼料添加劑部分，Grand View Research 調查報告，2022年市場價值為407.4億美金，並自2023至2030年將以年複合成長率3.6%持續成長。