I know there will be many opinions on wether or not this will work especially from those of you who know a lot about this stuff so I’m going to sit on this for a couple of hours before I tell you the results. pic.twitter.com/GAtMhqJe7K — James Vasquez (@jmvasquez1974) March 15, 2023

烏克蘭部隊的1名美國志願人員上網，分享了他們自製的第1架自殺無人攻擊機。這是靠決心，即興創作和一大堆膠帶製成的。而這顯示，在俄烏的無人機大戰中，自己動手做已蔚為風潮。

據《富比士》（Forbes）雜誌網報導，美國退伍軍人瓦斯奎茲（James Vasquez）以在烏克蘭擔任傭兵超過1年，不時上推特（Twitter）公開影片，分享他的戰鬥經驗，已吸引超過40萬粉絲。

自從俄烏戰爭去年2月開打後，烏克蘭部隊一直都在使用民用四軸無人機投擲手榴彈，如今操作員熟能生巧，已能將炸彈投入戰壕、散兵坑和敞開的坦克艙口內。

7月時，他們已經進步到能將競飛無人機改裝成自殺無人機，裝載較大的彈頭，並潛入戰壕。這些民用無人機雖然有效，但航程十分有限，只能打擊1—2英里（約1.6—3.2公里）外的目標。接下來就是改造固定翼無人機，它們雖然和「彈簧刀」（Switchblade）自殺無人機一樣有效，但只需要花費幾百美元，而不是數以萬計美元。

Kamikaze drone part 5. This is last minute of flight. It successfully hit near but not exactly on Russian position but from a concept flight perspective it was a total success. We know it works. Someone said the launcher deserves a medal, I agree. pic.twitter.com/budinCBbl4 — James Vasquez (@jmvasquez1974) March 15, 2023

在第一段影片中，瓦斯奎茲站在無人機旁，拿著重幾公斤的火箭推進榴彈（RPG）反坦克彈頭，足以有效攻擊俄羅斯守軍。而他在距離俄羅斯陣線兩公里處，可以聽到背景不斷傳來槍聲。

而第二段錄影則顯示，瓦斯奎茲靠膠帶把彈頭黏在無人機上，這樣就完成武裝，可以準備讓無人機出發了。不過，這麼做遠比使用現成的自殺無人機危險。第3段影片顯示，1名烏克蘭軍人準備用手投擲無人機，萬一無人機下墜，他很可能置身爆炸區。不過，幸好雙電動螺旋槳啟動，無人機飛上天空。

至於第4段影片則顯示，無人機飛上天後，地面傳出一陣歡呼，而瓦斯奎茲說，這得歸功於兩名來自烏克蘭車諾比（Chernobyl）的兩名工程師準確計算了重量。而第5段影片顯示，無人機在最後39秒，撞入俄羅斯戰壕旁的一排樹上。而根據遙測，這架無人機飛行了超過4公里，但從電池顯示器可看出，電量還有超過一半。而這顯示，它能深入打擊遠超過前線的目標。

瓦斯奎茲推文說，從飛行的角度看來，它很成功，而這正在他們意料之中。而粉絲在留言區中，則紛紛提供建議，告訴他們如何改良無人機，尤其是提高安全性。