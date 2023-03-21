銅鑼鄉客屬大橋遭濫倒營建廢棄物 警循線抓到無良包商

苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方後龍溪河床，本月4日地方民代發現有人惡意丟棄大量廢棄物，相關單位甫清出5噸營建廢棄物，13日又發現河床有10多袋水泥塊、磚頭等廢棄物，警方循線追查到46歲黃姓男子，21日將黃男依廢棄物清理法移送法辦。

銅鑼鄉民代表徐裕逢與友人3月4日騎車行經客屬大橋，發現橋下方的後龍溪河床，竟然垃圾成堆，徐裕逢隨後馬上通報縣府、銅鑼鄉公所等單位。縣長鍾東錦得知後，指示縣府環保局、水利處，會同銅鑼鄉公所、第2河川局與警方到場處理。

3月11日派人清出300公斤家庭垃圾，及營建廢棄物木材、木板、馬桶、水管、混凝土塊等約5公噸的營建廢棄物，沒想到事隔不到2天，3月13日河床邊竟然又再度發現被亂倒垃圾，包括20多個廢馬桶，及10多袋水泥塊、磚頭等廢棄物。

徐裕逢說，後龍溪河床一再被亂倒廢棄物，讓地方都非常擔心，因為後龍溪多農田灌溉用水的命脈之一，許多鄰近農友都會引水灌溉，萬一廢棄物有毒，汙染水源跟土地，生產出來的農產品也很可能被大家吃下肚。

苗栗警察分局調閱周邊監視器，逐一過濾可疑行經車輛，發現3月11日晚間有輛小貨車滿載廢棄物，開往客屬大橋下方河床，經過一段時間出來後變成空車，警方通知駕駛小貨車的黃男到案說明，突破其心防，黃男才坦承自己是將施工後剩餘營建廢棄物載往傾倒，警方訊後將黃男移送地檢署偵辦。

苗栗警分局長蘇旭茂表示，苗栗好山好水，不容宵小份子傾倒廢棄物，同時呼籲業者與民眾發揮公德心，勿心存僥倖心態而亂棄置廢棄物，若經查獲廢棄物任意棄置行為絕不寬貸，民眾勿以身試法。