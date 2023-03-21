電價4月調漲引發民怨，蔡英文政府更頻頻挨轟，是將台電虧損的黑洞轉嫁給民眾。總統蔡英文曾宣示，10年內電價不會大幅調漲，但蔡政府執政以來卻已調漲3次。對此，就有YouTube頻道拿出了蔡英文8年前的承諾打臉了，直呼「騙子要騙，不會只有騙一件事；騙子要騙，不僅騙所有人，還要連自己都欺騙」，引發討論。

對於蔡英文的能源政策，國民黨團總召曾銘宗20日表示，電價上漲預期將帶動新一波物價上漲，請問蔡政府、陳內閣，有沒有做好相關配套措施？蔡總統在2016年2月29日曾說，電價在預估的10年內不會有大幅上漲的可能，事實上是如此嗎？實際上蔡英文任內電價大約已經漲了22.4％，應跟國人說清楚講明白。

曾銘宗點出，根據台電今年1月份損益表已經虧損321億元，依照經濟部的預估，今年電價漲11％後可增加台電600億元收入，但只要2個月就吃掉增加的收入。端看台電1月份資產負債表，累積虧損高達2383億元，預計到年底將虧損高達近3000億元，這要如何永續經營？這將會影響2300萬人民生用電權益，也關係到160萬家企業產業經營。

對此，YouTube頻道《Bit King比特王出任務》今（21）日就表示，「蔡英文的承諾，當初講的信誓旦旦。結果現在證明了一件事，騙子要騙，不會只有騙一件事；騙子要騙，不僅騙所有人，還要連自己都欺騙」，同時也拿出了蔡英文在2015年時承諾「十年不漲電價、不會缺電」，結果今年宣布電價平均漲11％，這更讓他直呼「正所謂是自欺欺人」。

許多網友看完後也紛紛表示「當初的承諾太完美，像落花滿天飛，如今冷冷的夜裏北風吹，像撞到鬼」、「大家誤會了！他指的10年不漲電價..是他自己家裡頭不漲電價！至於別人...你們要自立自強啊！」、「千萬別相信它的信誓旦旦，現如今不僅成了心思淡淡，還很缺蛋蛋」、「蔡英文表示：2024以後，不關我的事」、「曾經信誓旦旦，現在沒有蛋蛋」。