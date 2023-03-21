張善政逐一頒獎給龍興國中足球小將們。(蔡依珍攝)

張善政逐一頒獎給龍興國中足球小將們。(蔡依珍攝)

桃園市龍興國中參加「2023全國協會盃FUTSAL足球錦標賽」榮獲全國冠軍，市長張善政21日在市政會議特別表揚，笑讚是上任以來頒獎人數最多的一次，除頒發近26萬獎勵金，也祝福小將們在3月底的全國原住民族運動會、4月的全國中等聯賽都能再創佳績，為桃園爭光。

張善政說，「全國協會盃FUTSAL足球錦標賽」由中華民國足球協會主辦，是國中組層級最高的足球賽事，龍興國中足球隊員在比賽中擊敗眾多對手，在最後一場冠軍賽中對決屏東瑪家國中，以4：3的成績奪下全國冠軍，對桃園是莫大光榮，他也預祝龍興國中能一路過關斬將，持續獲得佳績。

張善政提到，桃園近年鼓勵各校發展足球運動，從小學、國中到高中，培養足球的三級銜接體系，包括會稽國小、僑愛國小、龍興國中、慈文國中、大園國際高中及壽山高中等，都是桃園足球項目的重點發展學校；未來市議會、教育局及體育局都將持續加碼，讓熱愛足球的選手們能更加進步。

張善政今親自表揚龍興國中足球隊陳靖威等13位隊員，並頒發選手及學校獎勵金共計25萬9000元，他也讚龍興國中足球隊總教練鄭仕捷是非常優秀的阿美族運動員，而原住民族在桃園也是十分重要的族群，目前約有8萬多人，他昨下午也授旗給即將參加「全國原住民族運動會」的桃園代表隊，過去3屆桃園市代表隊曾三度蟬聯全國競賽總錦標第一名，期盼選手能再接再厲，四度蟬聯總冠軍。

龍興國中校長傅美琴表示，自己曾在介壽國中服務多年，照顧愛運動的小孩，到龍興國中後，體認平地運作足球隊不容易，近年持續拓展足球運動的人力與資源，感謝市府看見龍興國中的需求，也持續在各基層學校中發展足球運動，讓更多孩子愛上足球，發揮能力與興趣。

龍興國中足球隊總教練鄭仕捷表示，龍興國中足球隊將於4月第四度參加全國中等聯賽，第一次在聯賽中晉級全國8強，實屬不易；另足球隊9名成員將在3月底代表桃園參加全國原住民族運動會，感謝市府針對龍興國中的足球團隊重點培育，並盼選手們都能持續為桃園爭取榮譽。