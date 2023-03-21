雲林縣府及救國團雲林團委會21日表揚雲林縣優秀青年，縣長張麗善有感而發，呼籲年輕人要重視政策，要積極參與及互相交流，縣府2021年成立第一屆青年事務諮詢委員會，就是為了解青年需求，納入縣政推動參考。

今年有21名各界推薦的優秀青年、52名學校優秀青年獲表揚，張麗善恭喜得獎者，因為她從未得過，年紀也已漸大，她希望每一屆得獎互相聯繫，把經驗、專業、理想、熱情散發出去。

張麗善說，不論是為個人、企業、社會、國家，目標都要遠大，盼青年們視野開闊、接軌國際，到底自己能為雲林縣戮力多少，像是聯合國永續發展目標17項，保護地球、友善環境是很重要的，在地球嚴重暖化的今日要如何從自身做起，擴散影響力。

她表示，雲林縣這幾年的改變很大，今年是雲林縣的低碳生活行動年，縣府在推動負碳、減碳的農業，朝向淨零綠生活，如果大家關心的話，可以從她的臉書看出來。

她話鋒一轉說，但她知道很多年輕人不愛看政策，政策影響眾人是很重要的，試著去思考一件事情，一定會有想法出來，就像雲林縣府就正在推動防餓、防寒計畫，簡單講雲林縣不能有餓死、冷死的人。

21日獲表揚的青年有3人書面提問，雲林縣無農產加工區，對農民收入是一大問題，縣府是否有配套措施？沿海鄉鎮長者及身心障礙朋友的生活資源不足如何改善？雲林縣許多家長擔心身心障礙孩子被貼標籤而讓孩子減少外出，希望縣府舉辦活動增加家長的信心。