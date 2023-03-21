做為「上海一代人記憶」的連鎖麵包店克莉絲汀近日面臨經營危機，對外欠款並遭供應商凍結銀行帳戶。已退出經營的台籍創辦人羅田安表示，近年經營團隊有多項令人質疑的財務操作，否則克莉絲汀本身財務應很健全，對此已向港交所舉報。但事已至此，他如今擔心的是2000多名員工失業的社會問題，以及積欠約2.5億元（人民幣，下同）的預付卡券，建議申請破產重整，拿回一定資金後先解決消費者問題。

羅田安指出，由於積欠消費者2.5億元預付卡券的問題延宕許久，據他了解包含上海、浙江、江蘇等地政府都要祭出行動，如不嚴正處理除危及克莉絲汀外，所有董事也都必須負責。

據了解，克莉絲汀由台商羅田安1993年在上海創立，以連鎖方式生產銷售烘焙產品，被視為知名台企代表之一，主要在長三角地區營運。直至2012年2月登陸香港聯交所，被喻為「烘焙第一股」，全盛時期在上海擁有543家門市、全大陸超過千家。

但據財報顯示，從2013年至2021年，克莉絲汀已連續9年虧損，同時經營權有所變更，羅田安持股下降後已非實質控制人與董事，因而褪去台資色彩。

直至近日克莉絲汀被曝人去樓空，上海總部僅剩一位保全留守。同時本月10日公告，在支付店鋪租金、供應商貨款、員工薪酬出現延誤，截至2月28日，拖欠金額達5700萬元，且部分供應商訴諸法律，凍結銀行帳戶約350萬至400萬元。

羅田安表示，2018年底卸任克莉絲汀CEO時，帳上還有3億多現金、資產30多億元。他更質疑當時接任CEO的另一股東朱永寧團隊，雖然目前也非直接經營者，但持續進行不合規財務操作。

以最近爭議為例，羅田安說明，去年6月24日克莉絲汀發佈公告，以每股0.082港元的價格將約2.02億股出售給第三方認購人。同時透過2022年中期報告，顯示直至6月30日銀行結餘及現金約為2145.2萬元。但隨即在7、8月間進行匯款，涉及金額約1645萬港元，與配股所得款淨額非常接近。

羅田安進一步出示匯款紀錄，表示「克莉絲汀國際控股有限公司付款申請單」，「總經理室葛恩情」在去年7月7日至8月31日間，向克莉絲汀財務部申請5筆匯款。值得關注的是，收款人更分別為署名ZHANG BIN的中國華能基礎建設投資公司與朱永寧持有的華能公司。

羅田安認為，近年克莉絲汀財務緊張，甚至被報導拖欠租金、原料費用及員工薪金，質疑為何會把資金匯款到Zhang Bin及朱永寧持有的華能，因此對配股所得款是否用於公司「一般營運」提出鄭重懷疑，更已向港交所舉報。

同時羅田安也控訴克莉絲汀及董事未適時對上市公司經營作出揭露，既有拖欠租金、貨款及員工薪水甚至引來媒體報導。但直到克莉絲汀收到股東召開股東特別大會的要求書後，才在今年3月7日對外公告相關事宜。