台中市新社區今天發生一起溺水案！兩位民眾到新社區大甲溪畔釣魚，1名54歲的周男釣客不慎溺水，現場民眾將溺水的周男拉到岸邊進行CPR；台中市消防局接獲報案後，立馬趕往現場救援。消防局強調，經放置LMA、AED及持續CPR後，周男仍無生命徵象送往醫院前已死亡，經醫院急救仍不治。

消防局指出，今天上午10時48分消防局接獲報案，他與友人到於新社區大甲溪畔釣魚，周姓友人卻不慎落水；現場民眾將落水的周男救上岸後，立即實施CPR，並請求消防人員前往救援。

消防人員將周男救起並進行搶救，經醫院急救後仍不治身亡。（圖／民眾提供）

台中市消防局立即派遣第二大隊、新社及東勢分隊共計6車14人出勤，由吳金典組長帶隊前往救援。消防人員於11時32分到達河畔，沿著小路前行至河岸，並於11時50分接觸溺者，給予放置LMA、AED及持續CPR後，仍無生命徵象。

台中市消防局強調，警消立即將周男往河畔移動，於中午12時16分抵達河畔，由救護車送往勢91後送東勢農民醫院，周男到院前已死亡，經醫院急救仍不治。全案正由警方協助善後處理，並進一步調查釐清死亡原因中。