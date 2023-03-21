外傳新北市政府已準備相關資料，配合新北市長侯友宜於4月份起辦理畢業展，宣傳侯友宜的新北政績。新北市府今回應，新北市議會固定一年兩次會期，市長施政報告為每一會期必須對議會履行的義務，目的在於對市民朋友報告市政建設進度及規劃，這次已經是侯友宜市長上任以來的第九次施政報告，外界無須加以穿鑿附會、加油添醋。

市府表示，市府團隊以民為天，為打造市民安居樂業的生活環境，不分春夏秋冬，都有重要的活動以及建設推出，如十二月到元月的新北歡樂耶誕城、跨年夜的淡江大橋跨河煙火、二月的平溪天燈節、三月剛舉行的萬金石馬拉松、暑假期間的河海音樂季等，年年有之，市民皆知且有感。

市長每年按慣例至議會進行的施政報告，更是代表市政府對於相關活動及建設，向議員及市民朋友做清楚的說明，一切與市政息息相關，熟悉議事規則的市議員應該都能明辨謠傳內容的真偽。

市府也說明，行動治理、簡政便民為侯市長重要政策，因此上任後民政局立即規劃辦理，深入了解各區基層的大小問題。歷年辦理期間均為一月至三月開起，去年因疫情延至五月開始辦理，而今年的恢復往常從三月份開始，場次安排方面，依往例請各區公所事先蒐集里長意見，時程常需配合各區狀況做動態規劃，行動治理實施已邁入第五年，在地人士都很了解相關的程序安排。

市府表示，遺憾的是，種種努力卻還是遭到有心人士扭曲揑造為市長無心市政的假象，盼其切勿為了刻意的政治操作，而罔顧事實進行惡意攻擊。