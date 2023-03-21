立碁去年第四季每股虧損0.02元，創下13個季度以來新低。去年營收8.42億元，年減24.7%，營業毛利2.61億元，年減34.76%，稅後純益1.14億元，年減71%，年度EPS為1.05元，較前一年度的3.61元大幅下滑，並為3年新低水準。立碁2021年處分立基光能股權，使得2021年獲利創歷史新高，基期墊高，加上去年LED產業需求表現不佳，令營運下滑。

立碁董事會決議股利分派，111年度每股盈餘分配之現金股利1.2元，超額配息，以周二收盤價22.75元計算，現金殖利率5.27%。立碁提到，近年公司轉型獲得不錯效應，回饋給股東。而公司目前並未擴廠、新增產線計畫，今年資本支出與去年差異不大。

立碁2月營收0.64億元，月增2.42%、年增2.73%，累計今年前二月營收1.27億元，年減15.95%。第一季傳統淡季，加上大環境不佳，客戶去化庫存仍需時日，首季營運可望落底，2月公司營收已呈現雙增，第二季最保守看法是維持第一季，但狀況可望逐季回穩，下半年狀況將比上半年得宜。

立碁過去兩年積極轉型為SIP封測廠，期望擺脫傳統LED封裝產業，立碁在2021年11月處分立基光能100%股權，處分現金量能，可為電動車、元宇宙等新科技轉型做布局能量，新趨勢產業對後續營運可望帶來可觀需求動能。目前相關訂單也持續與客戶洽談和驗證。其中車用驗證長，但公司布局車用已多時；元宇宙方面亦逐步看到成效，元宇宙和車用均待客戶視終端需求而帶動拉貨力道，後續情況樂觀。