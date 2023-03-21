台中市長盧秀燕第二屆任期將滿3個月，施政滿意度達67％，較去年選前提升5％。(民調單位提供)

在去年九合一選舉以近80萬得票數、大贏對手28萬多票的台中市長盧秀燕，第二屆任期就職將屆滿3個月，根據TVBS最新民調指出，盧秀燕施政滿意度達到67％，較去年選前的62％增加了5個百分點，分析指出，盧大力推動中台灣區域治理平台、台中市主辦世界棒球經典賽等政績都獲民眾認同。

該民調於3月6日至8日、針對台中市809位年齡20歲以上市民做調查，誤差範圍在正負3.4％內，結果顯示，對盧秀燕近3個月施政滿意者達67％，其中23％為非常滿意、44％民眾認為還算滿意；至於不滿意者僅有11％，令楣意見的民眾占22％。此結果與7個月前的盧秀燕施政滿意度調查結果相較，滿意民眾增加5％、不滿意者減少7％。

分析指出，受訪族群中滿意度最高者為50至59歲民眾、滿意度達76％，而30至39歲青年族群對盧的滿意度也從之前61％上升至最近達到72％；此外，民進黨認同者對於盧秀燕的施政有38％表示滿意、高於不滿意的31％，國民黨民眾對盧滿意度則達到94％。

分析認為，盧秀燕第一屆任期施政重點在於經濟、交通及空品、社福等，但因疫情影響，她第二屆任期首要施政為經濟，可獲得多數市民認同；此外，包括捷運藍線通過交通部審查、市府推動中台灣區域治理平台及舉辦世界棒球經典賽成功、推動299台中市民限定通勤月票等，以及盧秀燕近來與中央積極溝通、對於水情率先提出預警等，都獲得市民肯定。